Benjamin Stora soutient l'Union nationale des étudiants de France, qualifiée de syndicat étudiant racialiste

L'Union nationale des étudiants de France (UNEF) qui est une organisation étudiante représentative fondée en 1907, fait l'objet depuis quelques jours de violentes attaques d'une grande partie de la classe politique et médiatique. En cause : les réunions non-mixtes. Sa dissolution est réclamée.

Benjamin Stora, qui a été choisi par le chef de l’État pour mener une mission mémorielle de « réconciliation » entre la France et l’Algérie , vient de manière inacceptable, de s’opposer, aux côtés de nombreux leaders communistes, à la dissolution de l’UNEF, apportant par là même son soutien aux méthodes de ce syndicat extrémiste que le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a lui-même considéré comme raciste.

Le syndicat étudiant UNEF et notamment sa présidente, Mélanie Luce, savent que l’organisation des personnes racisées touche un point sensible : la remise en cause de leur position de pouvoir, celle de leur domination structurelle mais aussi leur/notre racisme inconscient. Ce racisme systémique.

Le syndicat d’extrême gauche, UNEF, s’est tristement illustré ces derniers mois, pour ses positions racialistes, en organisant des réunions excluant « les blancs ».

De nombreux élus et personnalités ont dénoncé très légitimement ces pratiques nauséabondes qui encouragent le communautarisme et le séparatisme, et ont demandé la dissolution de cette organisation.

Le Cercle algérianiste demande en conséquence au chef de l’État, de sortir de l’ambiguïté et de condamner sans réserve la position de Benjamin Stora qui vient, le naturel revenant au galop, de montrer quelles étaient ses réelles proximités idéologiques.

