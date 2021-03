Le Premier ministre soudanais salue la première carte Visa émise par l’United Capital Bank (UCB) en tant que symbole du retour du Soudan dans l’économie mondiale

31 Mars 2021

LIBREVILLE, 31 mars (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Infosplusgabon, United Capital Bank prévoit de lancer d’autres produits Visa pour sa clientèle croissante. La récente décision relative au taux de change a permis aux banques soudanaises d’attirer environ 500 millions USD de capitaux.

Le Premier ministre soudanais, M. Abdalla Hamdok, a salué la première carte Visa émise au Soudan comme un symbole de la réintégration tant attendue du Soudan au sein de l’économie mondiale. La carte, émise par United Capital Bank (UCB), une banque de premier plan, a été présentée à M. Hamdok par M. Yousif Ahmed El-Tinay, président-directeur général de l’UCB.

M. Hamdok a félicité l’UCB pour ses efforts accomplis en vue de se conformer à toutes les normes internationales exigées pour émettre la première carte Visa au Soudan et déclaré que celle-ci était synonyme d’un franc succès.

« Cette carte, ainsi que notre récente décision économique d’unifier le taux de change témoigne de notre volonté absolue à prendre les mesures nécessaires pour développer notre économie et permettre à notre pays de reprendre sa place dans l’économie mondiale. Nous sommes résolus à poursuivre sur la voie de la réforme, à construire notre économie et à attirer les investissements directs étrangers », a ajouté M. Hamdok.

La décision relative au taux de change a eu pour résultat de juguler le marché parallèle et de transférer, en moins de quatre semaines, environ 500 millions USD vers le système financier officiel.

Notons que United Capital Bank (UCB) est un établissement financier soudanais de premier plan qui propose une large gamme de produits et de services financiers aux entreprises et aux particuliers. L’UCB offre à sa clientèle une expérience client exceptionnelle et contribue aux efforts du Soudan en faveur de l’inclusion financière. La banque soutient le développement économique du pays en finançant des projets clés dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et des infrastructures. L’UCB est également engagée à l’égard de la communauté au travers du déploiement de plusieurs activités et programmes à impact social dans divers secteurs. (Distribué par APO Group pour United Capital Bank (UCB)).

