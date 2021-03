« Africa's Business Heroes » lance les candidatures pour la troisième édition de son concours

31 Mars 2021

ACCRA, Ghana, 30 mars (Infosplusgabon) – A l’occasion de sa troisième édition, le concours « Africa's Business Heroes » (ABH) offre aux entrepreneurs africains une plateforme unique pour mettre en valeur leur talent et développer leur entreprise.

L'ABH, qui est le programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma en Afrique, récompense chaque année 10 finalistes exceptionnels en leur attribuant une part d'une subvention de 1,5 million de dollars américains. Les candidatures sont désormais ouvertes en anglais et en français pour les « Héros » de tous les secteurs et de pays africains, avec une attention particulière pour ceux qui s'efforcent et travaillent dur pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Aujourd'hui, le concours doté du prix « Africa's Business Heroes » (ABH) est un programme philanthropique phare de la Fondation Jack Ma. Il met en vedette et célèbre le talent entrepreneurial de l'Afrique, et ouvre les candidatures pour sa troisième édition annuelle.

Les entrepreneurs des 54 pays africains, de tous les secteurs, tranches d'âge et sexes, pourront désormais soumettre leur candidature, en français ou en anglais, pour avoir la chance de se classer parmi les 10 finalistes.

Le thème central du concours de cette année est « It's African Time » (C’est le temps de l’Afrique), est un appel à l'action audacieux pour tous les entrepreneurs africains talentueux qui remettent en question les stéréotypes associés à «C’est le temps de l’Afrique» à travers leurs entreprises, à tirer parti du prix ABH pour intensifier leurs efforts et partager leurs histoires sur la façon dont ils ont conduit le changement et les solutions.

L’ABH fait partie de l’engagement à long terme de la Fondation Jack Ma. Ce programme aide à soutenir et à favoriser un écosystème entrepreneurial africain inclusif et solide. ABH s’engage à reconnaître 100 entrepreneurs africains et allouera, sur une période de dix ans, des subventions, des programmes de formation, de mentorat et d'apprentissage, ainsi elle facilite l’accès à une communauté de chefs d'entreprise africains aux vues similaires.

Lors de la grande finale qui aura lieu dans le courant de l'année, dix finalistes monteront sur scène pour présenter leur entreprise et partager leurs visions avec un jury prestigieux, afin de remporter une part de la subvention de 1,5 millions de dollars US. Le parcours jusqu'à la finale comprendra plusieurs séries de panels d'évaluation rigoureux, ainsi que l'accès à une communauté de leaders et d'innovateurs internationaux, d'experts du secteur, d'investisseurs et d'accélérateurs, à travers un certain nombre de stages et de sessions de formation multidisciplinaires.

En 2020, les dix finalistes exceptionnels (https://bit.ly/2O5mB1b) - dont la moitié était des femmes - ont été sélectionnés parmi plus de 22 000 candidats issus des 54 nations africaines. Ils représentaient huit pays africains - le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, l'Ouganda et le Zimbabwe - et divers secteurs, dont l'agriculture, la mode, l'éducation, les soins de santé, les énergies renouvelables et les services financiers.

Les leaders mondiaux Graca Machel, présidente du Conseil d’administration de Graca Machel Trust, et Ban Ki-moon, ancien secrétaire général des Nations unies et coprésident du Ban Ki-moon Centre for Global Citizens, siègent au conseil consultatif de ABH. En outre, Anita Erskine, militante des Nations unies pour les OMD et fondatrice du projet STEM Woman, continuera d'être l'hôte officiel du programme « Africa's Business Heroes ».

Cette année, ABH continuera à collaborer avec des partenaires clés majeurs: African Leadership Group (www.ALGroup.org), Ashesi (www.Ashesi.edu.gh), Dalberg (www.Dalberg.com), Janngo (www.Janngo.com), et RiseUp (www.RiseUp.co). D'autres partenaires seront annoncés en temps utile.

Les candidatures seront ouvertes en ligne du 29 mars au 7 juin 2021, les demi-finalistes seront annoncés en août et les dix premiers finalistes de 2021 seront dévoilés en septembre. Pour postuler et pour plus d'informations sur ABH, veuillez consulter le site : www.AfricaBusinessHeroes.org ( Distribué par APO Group pour Africa’s Business Heroes (ABH)).

Pour rappel, le concours Africa's Business Heroes est une initiative philanthropique phare de la Fondation Jack Ma visant à soutenir et à inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs africains de tous les secteurs, qui travaillent pour la construction d’une économie plus durable et plus inclusif pour l'avenir du continent. Sur une période de dix ans, ABH s’engage à reconnaitre 100 entrepreneurs africains et à leur allouer des subventions, des programmes de formations et s'implique à soutenir le développement de l'écosystème entrepreneurial. Chaque année, le concours et le Gala de l’ABH mettront en vedette dix finalistes qui présenteront leur entreprise afin de remporter une part de la subvention de 1,5 million de dollars. Jack Ma, fondateur d'Alibaba Group et de la Fondation Jack Ma, a créé ce prix après avoir effectué son premier voyage en Afrique en 2017 et avoir été inspiré par l'énergie et le potentiel entrepreneurial des jeunes qu'il a rencontrés.

FIN/ INFOSPLUSGABON/MAS/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon