Gabon : La compagnie Air Sénégal dessert Douala et Libreville depuis lundi

LIBREVILLE, 30 mars (Infosplusgabon) - La compagnie Air Sénégal a annoncé lundi, à travers un communiqué de presse, l’extension de son réseau vers les aéroports de Douala ( Cameroun), Libreville (Gabon) et de Cotonou (Bénin) depuis son Hub de Dakar.

C’est à travers un nouveau port aérien qu’Air Sénégal desservira des villes de l’Afrique de l’Ouest et celles d’Afrique centrale.

Le vol inaugural de la ligne de la compagnie Air Sénégal depuis Dakar, à destination de Libreville via Douala, a eu lieu le lundi 29 mars 2021, en présence d’une délégation du Sénégal et du Gabon.

Du 5 avril au 30 octobre 2021, Air Sénégal opérera deux vols par semaine sur Libreville, les mardis et dimanches avec une escale à Douala ou Cotonou.

Selon le communiqué de presse de la compagnie, « le nouveau programme démarre ce 29 mars avec trois fréquences hebdomadaires les lundi, mercredi et vendredi. Cette ligne permettra un large éventail de connexions de l’Afrique centrale vers l’Afrique de l’Ouest et Casablanca mais aussi l’Europe à travers Barcelone, Paris, Marseille, Lyon et Milan ».

Le communiqué précise, en outre, que « Air Sénégal opérera sur cette route en Airbus A319 et A321 avec un personnel de cabine compétent issu de toute l’Afrique.. Notre compagnie met en avant l’importance de la capacité d’emport de fret (A321) qui pourra être utilisé pour le transport des marchandises.

Considérant la valeur stratégique de cette desserte et de l’importance que revêt son lancement, Air Sénégal envisage de promouvoir ces destinations et d’en faire des routes privilégiées et dans le prolongement de devenir un transporteur panafricain de référence.

Le nouvel aéroport International de Dakar Blaise-Diagne est situé à 45 km à l’est de Dakar, sur le site de Diass, non loin de la ville touristique de Mbour. L'inauguration avait été effectuée le 7 décembre 2017 par le président Macky Sall après 10 ans de travaux et plus de 600 millions d'euros d'investissements, souligne-t-on.

La flotte active d'Air Sénégal se compose de 9 avions, dont deux ATR72-600, deux A319, un 737-500 (leasing) et deux A330-900. Son carnet de commandes comprend huit Airbus A220-300 au prix catalogue de 732 millions USD.

