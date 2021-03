Gabon : SETRAG présente sa nouvelle politique du transport ferroviaire

26 Mars 2021

LIBREVILLE, 26 mars (Infosplusgabon) - Christian Magni, directeur général de la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG), entreprise de transport ferroviaire, vient de décliner la nouvelle politique en matière de transport ferroviaire de SETRAG à l’occasion d’un séminaire organisé par l’Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires sur le thème : « le chemin de fer aux défis de la transformation de l’économie ».

Selon un communiqué de presse, dans un agenda à six points, le directeur général de la SETRAG a dévoilé sa stratégie managériale d’ici à 2024, année au cours de laquelle les travaux du Programme de remise à niveau (PRN) prendront fin.

Pour atteindre ses objectifs, la société compte avant tout sur ses 1450 agents affectés dans les 24 gares que compte le chemin de fer gabonais où plusieurs activités y sont menées dont celle du service public. Outre le Mobirail, SETRAG assure le transport du fret, hors fret minier et l’allocation des droits de circulation aux opérateurs miniers disposant des moyens logistiques homologués par elle et agrées par l’Autorité de Régulation des Transports ferroviaires. Selon les statistiques disponibles, l’activité du service public mobilise chaque semaine 6 trains. En 2019 par exemple, le nombre des voyageurs s’était chiffré à 323 015 passagers transportés contre 116 664 en 2020, année de l’apparition du coronavirus avec son corollaire des restrictions. Pour cette année 2020, le nombre des trains par semaine était ramené à 3 par semaine.

En matière des volumes transportés, il faut relever que les investissements consentis ont permis de réaliser depuis 2014 une augmentation de 4,4 tonnes de fret à près de 8,9 millions en 2020,soit une hausse de plus de 100%.Evidemment le secteur minier représente une grande partie de cette hausse avec le développement des clients existants, mais aussi l’émergence des nouveaux et l’ouverture de la mine de manganèse d’Okondja. Les autres frets connaissent également une importante hausse de 28% sur cette période de relance qui part de 2014 à 2020.Le secteur forestier y forcement pour quelque chose, même si on note des contraintes d’exploitation qui ne permettent pas encore de répondre totalement à la demande de transport exprimée par ce secteur en pleine croissance, nonobstant des investissements réalisés dans le Hub de Lastourville et au port sec d’Owendo.

Cette hausse globale du trafic est la conséquence des efforts technico-financiers mis en œuvre dans le cadre du Programme de Remise à Niveau des infrastructures ferroviaires, lesquels ont permis l’affrètement des sillons supplémentaires passant de 6 à 9 sillons en moyenne entre 2014 et 2020.Ces bons résultats ont dépassé les prévisions de trafic arrêtées lors des discussions avec l’Etat sur le PRN et les bailleurs de fonds dans les années 2014/2015.

Toute chose qui a amené les différentes parties concernées par PRN à redimensionner les investissements. Pour la SETRAG, il faudrait désormais investir 230 milliards au lieu de 146 initialement prévus, soit un financement additionnel de 84 milliards de nos francs. Idem pour l’Etat qui devra ajouter aux 61 milliards de départ 42 autres pour une bagatelle somme 103 milliards de francs CFA. Ces reconsidérations feront l’objet d’un Avenant numéro 2 de la concession.

Toujours prêt à booster sa capacité de transport, pour cette année 2020, la SETRAG prévoit une augmentation générale de fret transporté de 26%,soit une augmentation de 2,3 millions de tonnes pour atteindre 11,2 millions des tonnes. Une projection déterminée à partir des besoins exprimés par les clients et en prenant en compte la capacité de la voie, les disponibilités de tractions, ainsi que les besoins de transport en service nécessaire pour l’entretien de la voie et la poursuite des travaux de renouvellement.

Créée en 2003, la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) est une entreprise de transport ferroviaire exploitant le réseau de chemin de fer gabonais. Elle transporte principalement de marchandises mais assure également un service de voyageurs entre les gares d’Owendo et de Franceville. Les actionnaires sont la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) et le Port minéralier d’Owendo. (Source SETRAG).

