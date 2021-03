Le Classement mondial des décès "déclarés Covid 19"

22 Mars 2021

Par G. Lemaître

LIBREVILLE, 22 mars (Infosplusgabon) - Trente-et- un (31) pays dépassent désormais le millier de décès "déclarés Covid 19" par Million d'Habitants. C’est la Tchéquie qui arrive en tête avec 2 285 décès par Million d'habitants, en progression de 15.16% en 2 semaines. Les petits pays d'Europe Centrale et de L'Est sont en progression:13 figurent au classement des plus de 1 000.

En seconde position, nous trouvons la Belgique: 1 977 par million et ne progresse que de 2.17% sur la quinzaine,

- 3ème: Royaume Uni: 1 897 par Million et ne progresse que de 1.81% sur la quinzaine,

- L'Italie: 6ème avec 1 728 par million et progresse de 5.68% sur la quinzaine,

- L'Espagne: 13ème avec 1 548 par million et ne progresse que de 3.79% sur la quinzaine..

- La France est 19ème avec 90 762 soit 1 353 par Million et ne progresse presque plus: 3.68% sur la quinzaine,

- L’Allemagne est 36ème avec seulement 891 par million, ne progresse que de 3.35%. C’'est donc 1/3 de moins que la France ! !

L'Allemagne utiliserait désormais La Chloroquine et d’autres molécules..

- Les Etats- Unis ont le plus grand nombre de décès au total: 545 131 mais n'est que 9ème avec 1 634 par Million,

- Avec un chiffre de 287 795, le Brésil arrive en 18ème position pour 1 359 par Million juste devant la France.

Depuis que les élections Américaines sont passées on n'entend plus parler des Etats-Unis et du Brésil qui étaient un moment les premiers cités dans les infos par le nombre "ENORME" de décès.

Même discours avec le Brésil qui était aussi responsable de "l'hécatombe", n'ayant pas voulu suivre les directives du sulfureux OMS en ne confinant pas et ne demandant pas à son peuple de se museler partout....Les gros titres des JT ont changé..

Et l’Afrique alors ?

Un autre continent, un autre constat mais là aussi les médias n'en parlent pas du tout. L'Afrique et ses 1.327 Milliard d'habitants soit 20 fois la population de la France ne compte que 107 002 décès "déclarés Covid" soit 79 par Million d'habitants mais L'Afrique du Sud seule avec 57.767 Millions d'habitants compte pour presque la moitié de tous les décès du continent: 51 261 (48% du continent) soit 887 par million !

- L'Afrique du Sud serait le seul pays d'Afrique qui n'utiliserait pas la Chloroquine-Plaquénil de manière régulière ni pour soigner le Covid....on voit le résultat.

- L'ensemble Maghreb-Afrique du Nord compte 33 622 (21%) des décès du Continent soit 166 par Million. Donc si on retire l'Afrique du Sud et la région Maghreb-Afrique du Nord les 51 autres pays Africains ne comptent plus que 22 119 décès (31% du continent) pour 1.097 Milliard d'habitants, soit 20 par Million ! !

Autre particularité: Madagascar 28 Millions d'habitants ne déplore que 300 décès soit 11 par million ! ! ! . La recette ? A Madagascar tout le monde consomme de l'Artemisia (Armoise) plante endémique sur l'ile, en décoction, en sirop, en jus...et elle est reconnue pour soigner les fièvres ET... le Covid !

Rappelons que cette plante est interdite à la culture et à la commercialisation en France ! !

Covid-19 : le Covid-Organics, ce remède que Madagascar a validé:

Contre l'avis de L'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Président Malgache a validé les essais pour le traitement du Covid à base de la plante Artémisia bien connue dans la lutte contre le paludisme-malaria...

Bien lui en a pris son pays ne compte presque pas de décès dûs au Covid....(300 soit 11 par Million)

"Le président malgache, Andry Rajoelina en est convaincu :

Madagascar tient un médicament efficace contre le Covid-19. Il s'agit du Covid-Organics élaboré par l'Institut malgache des recherches appliquées et qui contient de l'artemisia ou Artemisia annua. Une plante aux airs de fougère issue de la pharmacopée traditionnelle chinoise cultivée sur la Grande Île pour lutter contre le paludisme, et ce, contre l'avis de l'OMS. Cette découverte semble avoir eu une incidence sur la décision du chef de l'État de déconfiner les trois principales villes du pays dès le lundi 20 avril 2020".

Il semblerait que beaucoup de pays d'Afrique noire la consommerait également.... C'est peut être là le secret ....

On peut s'interroger aussi que dans ce classement AUCUN pays Asiatique n'y figure,

AUCUN pays d'Océanie non plus !

Seules l'Europe et l'Amérique figurent sur la liste des 50 pays les plus gravement touchés,

Peut on en déduire que TOUT L'OCCIDENT s'est soumis aux dicktats de L'OMS-BIGPHARMA (et le financeur vaccineur fou Bill Gates) qui a interdit l'Hydroxychloroquine-Azytromicine, Ivermectine et autres produits qui semblent avoir protégé la moitié de la Planète afin de vendre leurs molécules très chères et surtout imposer une vaccination avec un vaccin trouvé à la va-vite sur un coin de table et dont beaucoup se méfient mais l'ensemble tests PCR et autres, Masques, Traitements, vaccins vont rapporter des centaines de milliards à certaines firmes qui sont connues pour avoir déjà tué ou rendu handicapé à vie des millions de personnes ?

Rappelons aussi que ces firmes sont toutes détenues en majorité par des groupes mondialistes et des Fonds de Pension spécialisés dans la haute finance et la prédation d'entreprises de pointe....

Certains labos ont déjà par le passé payé des centaines de millions de dollars en dédommagement mais cette fois ils ont été très malins en exigeant que chacun des Etats Acheteurs prenne à sa charge les éventuels effets secondaires à venir et soient ainsi dégagés de toute responsabilités pénales et financières ce que tous les Etats ont accepté, ce qui semble à peine croyable.

Statistique Mondiale 50 Pays Nombre Décès Covid au 19 03 21 Pays Habitants Nombre Décès Décès/Million H +/- Quinz. 1 Tchéquie 10 649 800 24 331 2 285 15,16% 2 Belgique 11 455 719 22 650 1 977 2,17% 3 Slovénie 2 080 908 3 951 1 899 4,41% 4 Roy.Uni 66 436 000 126 026 1 897 1,81% 5 Hongrie 9 772 756 17 421 1 783 12,57% 6 Italie 60 317 000 104 241 1 728 5,68% 7 Bulgarie 7 000 039 11 932 1 705 14,59% 8 Bosnie Herz. 3 492 018 5 773 1 653 11,58% 9 Etats-Unis 333 716 432 545 131 1 634 4,06% 10 Slovaquie 5 450 421 8 894 1 632 17,65% 11 Portugal 10 331 330 16 754 1 622 1,97% 12 Macédoine du N 2 118 945 3 403 1 606 1,13% 13 Espagne 47 100 396 72 910 1 548 3,79% 14 Mexique 127 792 286 197 219 1 543 4,88% 15 Pérou 32 625 948 49 897 1 529 5,96% 16 Panama 4 278 500 6 035 1 411 2,57% 17 Croatie 4 076 246 5 743 1 409 3,22% 18 Brésil 211 755 692 287 795 1 359 10,95% 19 France 67 064 000 90 762 1 353 3,68% 20 Suède 10 230 000 13 262 1 296 2,20% 21 Lituanie 2 687 586 3 464 1 289 1,08% 22 Pologne 38 386 000 48 807 1 271 9,31% 23 Moldavie 3 546 000 4 501 1 269 2,25% 24 Colombie 50 911 747 61 636 1 211 2,59% 25 Argentine 45 376 763 54 386 1 199 3,69% 26 Chili 19 458 310 22 087 1 135 6,68% 27 Roumanie 19 405 000 22 020 1 135 6,46% 28 Suisse 8 417 700 9 509 1 130 2,04% 29 Arménie 3 018 854 3 320 1 100 2,37% 30 Autriche 8 711 500 9 024 1 036 4,63% 31 Bolivie 11 633 371 12 041 1 035 2,62% 32 Equateur 17 000 000 16 412 965 3,08% 33 Lettonie 1 869 000 1 789 957 0,00% 34 Pays Bas 17 182 263 16 087 936 2,48% 35 Irlande 4 924 240 4 576 929 5,03% 36 Allemagne 83 149 300 74 115 891 3,35% 37 Afrique du Sud 58 775 022 52 035 885 3,31% 38 Tunisie 11 350 973 8 389 739 4,25% 39 Ukraine 41 710 267 29 775 714 11,97% 40 Grece 10 724 599 7 196 671 9,08% 41 Israël 9 136 100 6 025 659 3,83% 42 Russie 146 748 590 94 267 642 7,34% 43 Canada 37 894 799 22 519 594 1,87% 44 Estonie 1 329 000 769 579 0,00% 45 Danemark 5 707 251 2 397 420 0,97% 46 Maroc 35 952 000 8 737 243 0,97% 47 Finlande 5 560 000 805 145 5,37% 48 Norvège 5 214 890 648 124 2,53% 49 Egypte 102 792 305 11 512 112 6,38% 50 Algérie 43 943 418 3 036 69 1,64% Total 50 Pays 1 836 317 866 2 222 978 1 654 7,03% 53 Afr. Du Nord 194 038 696 31 674 163 9,39%

FIN/ INFOSPLUSGABON/WPO/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon