Gabon : SAG annonce la date butoir des inventaires des parcelles

18 Mars 2021

LIBREVILLE, 18 mars (Infosplusgabon) - La Société Autoroutière du Gabon (SAG) porte à la connaissance du public que les inventaires des parcelles et des biens affectés par le projet de réaménagement de la Transgabonaise entre les tronçons PK 50 – PK 75 et PK 95 – PK 105 ont été finalisés en mars 2021.

Des Comités Locaux de Suivi (CLS) ont été formalisés et installés afin d’accompagner et de suivre le processus de réinstallation. Un mécanisme de gestion des requêtes et plaintes (MGRP) a été également mis en place pour recueillir et traiter d’éventuelles réclamations.

Les listes des personnes affectées par le projet ont été remises aux présidents des différents comités locaux de suivi lors des réunions de consultations publiques relatives à l’annonce des dates butoirs tenues les 12 et 13 mars 2021. Les personnes affectées par le projet sont donc invitées à vérifier la présence de leurs noms sur les listes jusqu’au 22 mars 2021 pour les personnes vivant entre le PK 50 et le PK 62 d’une part, et le 03 avril 2021 pour celles vivant entre les tronçons PK 62 – PK 75 et PK 95 – PK 105 d’autre part.

Aucune réclamation ne pourra être reçue ni traitée au-delà de ces dates butoirs.

La Société Autoroutière du Gabon (SAG) est disponible pour répondre aux questions des personnes qui s’estiment affectées par le projet. Contact : 062 00 298 41 / Email : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

Le processus de signature des accords de compensation se fera à l’issue des dates butoirs ci-dessus indiquées.

Pour rappel, la Société Autoroutière du Gabon (SAG) est un Partenariat Public Privé entre Arise IS, Meridiam, tous deux actionnaires à hauteur de 50% chacun, et la République du Gabon. La SAG se consacre à la conception, la construction, le financement et la gestion de la « Transgabonaise », la route principale traversant le pays d’Est en Ouest sur 828 km, permettant ainsi de relier plusieurs provinces du Gabon et différentes zones agricoles. ( Source SAG).

LOCALISATION PROPRIETAIRE OCCUPANT / EXPLOITANT Village Parcelle Code Nom Prénom Code Nom Prénom Meyang T0001 Domaine Public A0176 Ibondou Marcelline Nzong Bour T0002 Domaine Public A0174 Ditsonga Mounguengui Elizabeth Meyang T0003 A0180 Mboumba Solange Nzong Bour T0004 A0163 Maboundou Mapaga Gaston Nzong Bour T0005 Domaine Public A0161 Simbou Bouka Honorine Meyang T0006 A0167 Nyangui Germaine Nzong Bour T0007 Domaine Public A0181 Ngoyo Béatrice Meyang T0008 Domaine Public A0170 Mougoumi Michel Nzong Bour T0009 A0173 Mouketou Jules Nzong T0010 Domaine Public A0168 Moussavou Moundounga Jean Nzong T0011 Domaine Public A0142 Assoumi Obame Ferdinand Meyang T0033 B0002 Mandele Alice Nzong Bour T0034 B0022 Maganga Gauthier Meyang T0035 Domaine Public B0021 Aubin Ignace De Loyola Pierre Cyriaque Nzong Bour T0036 B0015 Mbombe Emmanuel Nzong T0037 B0014 Obame Nze Jean Rock Nzong T0038 B0031 Zang Nze Agathe Nzong T0041 Domaine Public A0009 Ndong Nze Raphael Nzong T0042 B0020 Angue Melanie Sandra Nzong T0043 A0009 Bendome Be Nzue Rose Nzong T0044 Domaine Public B0007 Obone Mba Françoise Nzong T0046 Domaine Public A0016 Oyane Eyegue Odil Nzong T0047 B0016 Pango Fulbert Nzong T0048 Domaine Public B0008 Mbenga Flavienne Nzong T0049 Domaine Public B0006 Nguema Ebassoghe Désiré Nzong T0050 Domaine Public B0012 Bounda Anicet Nzong T0051 B0013 Coumba Rose Nzong T0052 Domaine Public B0019 Bouanga Jeanne Sandrine Nzong T0053 Domaine Public B0018 Tchinga Brice Alain Nzong T0054 Domaine Public B0130 Nzigou Mavouroulou Prince Evrard Nzong T0055 Domaine Public B0180 Mbina Martine Meyang T0137 A0082 Mapaga Ibounda Hervé Meyang T0138 Domaine Public B0038 Mabika Mamfoumbi Denise Meyang T0139 Domaine Public A0090 Dibounga Mboulou Martine Meyang T0140 Domaine Public B0052 Obame Be Andre Nzong Bour T0228 Domaine Public B0094 Mayila Jean Pierre Meyang T0229 Domaine Public A0106 Moukita Boussougou Agnes Meyang T0230 A0083 Miguiba Agnès Meyang T0231 Domaine Public B0037 Obone Essono Ange Phanuella Meyang T0236 B0044 Ayito Augustine

Localisation Propriétaire Occupant / Exploitant Infrastructures Village Parcelle Code Nom Prénom Code Nom Prénom Code Nom Prénom Nzong T0010 Domaine Public A0168 Moussavou Moundounga Jean Nzong T0011 Domaine Public A0142 Assoumi Obame Ferdinand Kougouleu T0012 A0179 Etoumbadouma Judith Caille Kougouleu T0013 Domaine Public A0177 Ibondou Elisabeth Kougouleu T0014 Domaine Public A0165 Nguimbi Lydie Kougouleu T0015 Domaine Public A0190 Motsinga Anna Verlaine Kougouleu T0016 Domaine Public A0183 Mossogou Mapaga Denise Kougouleu T0017 Domaine Public A0175 Kogou Adele Kougouleu T0018 Domaine Public A0015 Inconnu Jean Kougouleu T0019 A0164 Issanga Moussavou Clementine Kougouleu T0020 A0158 Ipandi Moussirou Clautaire Kougouleu T0021 Domaine Public A0191 Maganga Landry A0191 Maganga Landry Kougouleu T0022 Domaine Public A0001 Ngoudou Guillaume Kougouleu T0023 A0159 Koumba Djefrey Kougouleu T0024 Domaine Public A0171 Mabe Akolo Patritia Kougouleu T0025 Domaine Public A0141 Matsima Matsima Freddy Kougouleu T0026 Domaine Public A0178 Badjina Mihindou Audrey Kougouleu T0027 Domaine Public A0155 Itsiembou Elisabeth Kougouleu T0028 Domaine Public A0008 Ibinga Jeanette A0008 Ibinga Jeanette Kougouleu T0029 A0148 Mboumba Ep. Bouassa Alphonsine Kougouleu T0030 A0160 Maroundou Geneviève Kougouleu T0031 Domaine Public A0130 Eyeang Nguema Beatrice Kougouleu T0032 Domaine Public B0027 Magnahou Daniella Nzong T0037 B0014 Obame Nze Jean Rock Nzong T0038 B0031 Zang Nze Agathe Nzong Exotica T0039 B0034 Mve Ndong Jacques Nzong Exotica T0040 B0010 Bouckandou Alice Nzong T0041 Domaine Public A0009 Ndong Nze Raphael Nzong T0042 B0020 Angue Melanie Sandra Nzong T0043 A0009 Bendome Be Nzue Rose Nzong T0044 Domaine Public B0007 Obone Mba Françoise Nzong Exotica T0045 B0017 Ondzaghe Assame Adolphe Geraud Nzong T0046 Domaine Public A0016 Oyane Eyegue Odil Nzong T0047 B0016 Pango Fulbert Nzong T0048 Domaine Public B0008 Mbenga Flavienne Nzong T0049 Domaine Public B0006 Nguema Ebassoghe Désiré Nzong T0050 Domaine Public B0012 Bounda Anicet Nzong T0051 B0013 Coumba Rose Nzong T0052 Domaine Public B0019 Bouanga Jeanne Sandrine Nzong T0053 Domaine Public B0018 Tchinga Brice Alain Nzong T0054 Domaine Public B0130 Nzigou Mavouroulou Prince Evrard Nzong T0055 Domaine Public B0180 Mbina Martine Mvi Mvi Adzassi T0056 Domaine Public B0137 Moulongou Nziengui Inconnu Mvi Mvi Adzassi T0057 Domaine Public B0171 Inconnu Inconnu Mvi Mvi Adzassi T0058 Domaine Public B0174 General Bâ Oumar Inconnu Mvi Mvi Adzassi T0059 Domaine Public B0036 Mbadinga Mbadinga Marcelle Bélé T0061 Domaine Public B0025 Mombo Jean Paul Bélé T0062 B0024 Assengone Philomene Kanabour Bélé T0063 Domaine Public B0029 Mbourou Rachel Kanabour Bélé T0064 Domaine Public B0080 Inconnu Veronique Bélé T0065 Domaine Public B0131 Mboumba Felicite Kanabour-Bele T0066 Domaine Public B0113 Boutamba Florence Mbel T0067 Domaine Public B0179 Mivingou Antoinette Asseng T0068 Domaine Public B0179 Oulabou Simone Atsignang T0069 Domaine Public A0146 Kingui Mbadinga Clemence A0146 Kingui Mbadinga Clemence Atsignang T0070 Domaine Public B0072 Mossou Keri Mbel T0071 Domaine Public B0071 Mossou Keri Inconnu Atsignang T0072 Domaine Public B0138 Degui Jean Benoit Atsignang T0074 Domaine Public B0030 Obiang Mba Celestin Asseng T0075 Domaine Public B0169 Koumba Boussamba Henri Kougouleu T0076 Domaine Public B0004 Meyo Jean Robert Kougouleu T0077 Domaine Public A0144 Ibemba Titine Kougouleu T0078 A0166 Mebiame Ndoume Eddy Kougouleu T0079 A0182 Ekang Engone J J Kougouleu T0081 Domaine Public A0151 Akoumb Ndii Irène A0152 Pambou Brigitte Kougouleu T0082 B0032 Biyoghe Pierre Kougouleu T0083 Domaine Public A0136 Yamono Tsedi Cynthia Kougouleu T0084 A0149 Mengue Meyo Marie Felicité Kougouleu T0085 Domaine Public A0140 Minkoue Clémentine Mvi Mvi Adzassi T0086 Domaine Public A0022 Inconnu Inconnu Mvi Mvi Adzassi T0087 Domaine Public A0150 Abie Christine Marie Mvi Mvi Adzassi T0088 Domaine Public A0162 Bibang Gabrielle A0162 Bibang Gabrielle Kougouleu T0090 Domaine Public A0138 Odounga Pascal Mvi Mvi Adzassi T0091 Domaine Public A0133 Mitsa Bi Mba Philippe Mvi Mvi Adzassi T0092 Domaine Public A0143 Chama Aloïse Mvi Mvi Adzassi T0093 Domaine Public A0129 Angoue Nkoume Jean Kougouleu T0094 Domaine Public B0026 Eko Minko Bernabe Mvi Mvi Adzassi T0095 Domaine Public B0003 Bilane Jean Baptiste Mvi Mvi Adzassi T0096 Domaine Public A0127 Nze Ndong Lambert Kougouleu T0097 Domaine Public A0139 Nzaou Natasha Mvi Mvi Adzassi T0098 Domaine Public A0034 Ella Edzang Emery Mvi Mvi Adzassi T0099 A0025 Nguema Obiang Alain A0026 Moussa Ndiaye Amadou Mvi Mvi Adzassi T0100 Domaine Public B0033 Beki Rebecca Mvi Mvi Adzassi T0101 Domaine Public A0131 Ayi David Mvi Mvi Adzassi T0102 Domaine Public A0169 Agby Dou Asseng T0108 Domaine Public B0077 Loudy Guy Roger Asseng T0109 Domaine Public B0083 Koumba Adeline Asseng T0110 Domaine Public B0053 Koumba Mboumba Inconnu Asseng T0111 Domaine Public B0053 Koumba Mboumba Inconnu Asseng T0112 B0096 Bouyagha Valentin Asseng T0113 B0011 Maroundou Victorine Asseng T0114 Domaine Public B0115 Koumba Guy-Roger Asseng T0115 Domaine Public B0040 Moulanga Mboumba Lydie Asseng T0116 Domaine Public B0095 Maroundou Kombila Celine Asseng T0117 Domaine Public B0097 Sare Guirasso Asseng T0118 Domaine Public B0121 Mbazoghe Janette Asseng T0119 Domaine Public B0082 Diahou Marie Florence Asseng T0120 Domaine Public B0114 Nzogho Nze Rien Asseng T0121 Domaine Public B0076 Nzeme Nze Jacques Asseng T0122 Domaine Public B0028 Mbadinga Anatole Asseng T0123 Domaine Public B0132 Takamio Inconnu Asseng T0124 Domaine Public B0009 Bikissa Joel Asseng T0125 Domaine Public B0060 Mboundzi Perrine Andem 2 T0126 Domaine Public B0089 Kembi Mondjo Adjani Asseng T0127 Domaine Public B0084 Ollara Raphael Asseng T0128 A0116 Suzanne Mboumba Asseng T0129 Domaine Public B0176 Maloula Precis Andem 2 T0130 Domaine Public B0090 Veigne Nkonda Ngango Pierre Andem 2 T0131 Domaine Public B0178 Ibinga Thérese Andem 1 T0132 Domaine Public B0045 Moutoubou Vincent Andem 2 T0133 Domaine Public B0070 Mboumba Anicet Telesphore Mbel T0141 Domaine Public A0132 Hinneh Kwasi Moses Mbel T0142 Domaine Public A0119 Nguimbi Paul Bélé T0143 Domaine Public A0126 Ndombi Mounziegou Adéline Bélé T0144 Domaine Public A0031 Bakende Be Ivega Ferdinand Mbel T0145 Domaine Public A0120 Maganga Boulinguu Bernadette Mbel T0146 Domaine Public B0172 Nkoghe Angoue François Kanabour Bélé T0147 Domaine Public A0104 Nyangui Geneviève Bélé T0148 Domaine Public A0024 Moussavou Mouketou Rosalie Mbel T0149 A0125 Hélène Marie A0118 Dialo Ba Lamine Atsignang T0150 Domaine Public A0135 Obiang Arnaud Atsignang T0151 Domaine Public A0146 Kingui Mbandinga Clémence Atsignang T0152 Domaine Public A0030 Mihindou Harry Atsignang T0153 A0002 Poledian Alain Claude Asseng T0154 Domaine Public A0134 Kingui Marie Asseng T0155 Domaine Public A0113 Simbou Djiembi Sans Asseng T0156 Domaine Public A0049 Nzigou Jean De Dieu Atsignang T0157 Domaine Public A0033 Zang Ebang Carole Atsignang T0158 Domaine Public A0056 Ibouanga Mouloungui Mouhamed Atsignang T0159 Domaine Public A0111 Kwarko Pigissimo Pk68 T0160 Domaine Public A0043 Bouanga Mabiala Jean Hilaire Asseng T0162 Domaine Public A0051 Antoine Batchi Asseng T0163 Domaine Public A0046 Mamfoumbi Antoine Desire Asseng T0164 Domaine Public A0114 Mamboundou Mihindou Sans Asseng T0165 Domaine Public A0121 Bouka Frédéric Asseng T0166 Domaine Public A0115 Mboumba Raymond Asseng T0167 A0112 Ngola Victorine Asseng T0168 A0102 Koumba Monique Asseng T0169 Domaine Public B0046 Komba Bernadette Asseng T0170 B0035 Ndambo Martin B0035 Motombi Ndjodi Eugeni Asseng T0171 A0039 Ondo Métogo Michel Asseng T0172 Domaine Public A0029 Manfoumbi Manfoumbi Diane Atsignang T0173 Domaine Public A0184 Nyangui Kombila Inconnu Asseng T0174 A0117 Koumba Ariette Asseng T0175 Domaine Public A0128 Manfoumbi Olivier Mvi Mvi Adzassi T0176 Domaine Public B0168 Abomo Marguerite Asseng T0177 A0103 Itoumba Hortense Asseng T0178 Domaine Public A0123 Maganga Lilianne Asseng T0179 Domaine Public Kingui Marie Asseng T0180 A0032 Nzigou Jean Claudel Asseng T0181 Domaine Public A0050 Kombila Bibalou Thibeau Atsignang T0182 Domaine Public A0023 Koumba Constance Asseng T0183 A0110 Mougoula Dénise A0099 Moussounda Dornie Romelia Asseng T0184 Domaine Public A0053 Ngoua Bekale Leandre Asseng T0185 Domaine Public B0136 Moundedi Poungui Jean Marie Asseng T0186 Domaine Public B0054 Tome Marc Asseng T0187 Domaine Public A0116 Mboumba Suzanne Asseng T0188 Domaine Public A0122 Bogou Nziengui Adele Asseng T0189 Domaine Public A0038 Koumba Alga Andem 2 T0190 Domaine Public A0100 Ikapi Faustin Andem 2 T0191 Domaine Public A0107 Kassa Jean Pierre Asseng T0192 A0048 Ibouanga Josty Andem 2 T0193 Domaine Public B0047 Minkoue Chantal Asseng T0194 Domaine Public A0045 A0044 Betotoubeya Diacko Hamadi Ingrid Zita Samba A0052 Etant Evina Marie Asseng T0195 A0035 Manomba Nzamba Caroline A0028 Moussavou Modeste A0035 Caroline Manomba Nzamba Andem 2 T0196 Domaine Public A0279 Djako Mamoudou Asseng T0197 A0047 Ibinga Serge Andem 2 T0198 A0108 Moyombo Mbini Françoise A0101 Loumbou Florent Andem 1 T0199 Domaine Public B0048 Moundounga Lydie Asseng T0200 Domaine Public B01ntoum Pk44 Banfora Zephirain Andem 2 T0202 Domaine Public A0042 Ibingua Georgina Andem 1 T0203 A0054 Koumba Anselme Andem 2 T0204 Domaine Public B0055 Issemo Briginie Andem 2 T0205 Domaine Public B0182 Maganga Genevieve Andem 2 T0206 Domaine Public B0175 Maganga Maganga Jocelin Asseng T0207 Domaine Public A0084 Inconnu Clément Andem 2 T0208 Domaine Public A0109 Mayon Jean Blaise Andem 1 T0209 A0075 Issodjame Mathieu Andem 1 T0210 Domaine Public A0271 Koumba-Moubamba René Andem 1 T0211 A0059 Bivigou Colette Andem 2 T0212 Domaine Public A0003 Eboundabadi Joseph Andem 1 T0213 Domaine Public A0137 Mounganga Josephine Andem 1 T0214 Domaine Public A0041 Kondou Jean-Claude Andem 1 T0215 Domaine Public B0042 Moufengui Emilliene Andem 1 T0216 Domaine Public A0081 Leyoko Augustin Andem 2 T0217 Domaine Public A0011 Mouyoula Honorine Andem 1 T0218 Domaine Public A0040 Boubeyi Inconnu Andem 1 T0219 Domaine Public A0037 Inconnu Albertine Andem 2 T0220 Domaine Public A0061 Koumba Dominique Andem 2 T0221 Domaine Public A0017 Mba Owome Constant Gabriel Andem 1 T0222 Domaine Public A0063 Guikomou Bernadette Andem 2 T0223 Domaine Public B0068 Borobo Borobo Gaston B0068 Borobo Borobo Gaston Andem 2 T0224 A0067 Boussiegui Julier Andem 2 T0225 Domaine Public A0019 Moukani Jean Andem 2 T0226 Domaine Public A0018 Timba Timothée Andem 2 T0227 Domaine Public A0060 Manga Grace Andem 2 T0392 Domaine Public A0010 Moussounda Cecile Andem 2 T0393 Domaine Public A0004 Eyeang Mba Jolina Andem 2 T0394 Domaine Public A0062 Milongou Bakita Helene Andem 2 T0395 Domaine Public B0061 Peimba Edwige B0061 Peimba Edwige Andem 2 T0396 Domaine Public A0012 Madoungou Alain Andem 2 T0397 Domaine Public A0014 Maroundou Brigitte Andem 2 T0398 Domaine Public B0062 Mougoula Aurelie Andem 2 T0399 Domaine Public A0005 Nyangui Lelenga Rosette Andem 2 T0400 Domaine Public A0079 Mayombo Raphaèl Andem 2 T0401 Domaine Public A0080 Mabika Alicia Andem 2 T0402 Domaine Public A0070 Boukoundi Henriette Andem 2 T0403 Domaine Public A0278 Panga Angelique Andem 2 T0404 Domaine Public A0281 Koumba Julienne Andem 2 T0405 Domaine Public A0020 Iboutsi Perrine Andem 2 T0406 Domaine Public B0067 Iwangou Modeste Andem 2 T0407 Domaine Public A0282 Mounanga Albert Andem 2 T0408 A0270 Collectif Andem 2 T0409 Domaine Public A0291 Manianga Madeleine Andem 2 T0410 Domaine Public B0063 Mombo Martial Andem 2 T0411 Domaine Public A0288 Moussounda B Julianne Andem 2 T0412 Domaine Public A0098 Pamgou Appoliner Andem 2 T0413 Domaine Public A0072 Boudianga Caroline A0072 Boudianga Caroline Andem 2 T0414 Domaine Public A0277 Sello Marianne Andem 2 T0415 A0269 Bilangui Georges A0276 Mobou Tagne Suzanne Andem 2 T0416 Domaine Public A0071 Itsiembou Scherrold Andem 2 T0417 Domaine Public A0007 Ignounga Monique Andem 2 T0418 Domaine Public B0069 Koumba Moukagni Inconnu Andem 2 T0419 Domaine Public A0006 Moupiga Nzoutsi Adele Andem 2 T0420 Domaine Public A0078 Dzougou Pierre Andem 2 T0421 Domaine Public A0284 Loundou Paul Ndouaniang 1 T0422 A0021 Diaw Sidy Ndouaniang 1 T0423 Domaine Public A0088 Mounguengui Dieu Donné Andem 2 T0424 Domaine Public A0085 Nzamba Annie Ndouaniang 1 T0425 Domaine Public A0091 Mouinda Justine Andem 2 T0426 Domaine Public A0074 Mombo Arsene Andem 2 T0427 A0013 Mikala Raphaël Alain Ndouaniang 1 T0428 Domaine Public A0093 Madouma Bounzanga Jean Ndouaniang 1 T0429 Domaine Public A0268 Koumba Iwangou Ulrick Ndouaniang 1 T0430 Domaine Public A0283 Moussavou Bourobou Jaqueline Ndouaniang 1 T0431 Domaine Public A0275 Mateba Theophile Ndouaniang 1 T0432 Domaine Public A0073 Mandoukou Pas Ndouaniang 1 T0433 Domaine Public A0301 Lehouin Felix Ndouaniang 1 T0434 Domaine Public A0267 Remanda Alain Ndouaniang 1 T0435 Domaine Public A0274 Mihindou Alexandre Roger Ndouaniang 1 T0436 Domaine Public A0086 Kogou Nziengui Elza Vanessa Ndouaniang 1 T0437 Domaine Public A0289 Minkwe Mi Nkoume Gaelle Myrlie Ndouaniang 1 T0438 Domaine Public A0092 Koumba Bernadine Ndouaniang 1 T0439 Domaine Public A0272 Ngoua Mathias Ndouaniang 1 T0440 Domaine Public A0295 Kombila Olivier Ndouaniang 2 T0441 Domaine Public A0285 Kassa Bawadi Albertine Ndouaniang 2 T0442 Domaine Public A0094 Moukambi Véronique Asseng T0551 B0177 Moulouminapenda Elisabeth Asseng T0552 Domaine Public B0122 Ngouadi Cyprien Asseng T0553 B0023 Itsiembo Charlotte Andem 2 T0554 B0088 Nzamba Ibinga Dallas Junior Asseng T0555 Domaine Public A0105 Mamengui Horla A0157 Moussavou Melanie Asseng T0557 Domaine Public B0173 Communauté Chrétienne Asseng T0558 Domaine Public B0120 Ovono Patrick

Localisation Propriétaire Exploitant / Occupant Infrastructures Village Parcelle Code Nom Prénom Code Nom Prénom Code Nom Prénom Mezza T0443 A0087 Pendi Mbombi Paul Mezza T0444 Domaine Public A0290 Mabouaga Augustin Mezza T0445 Domaine Public A0259 Minsilé Anatole Brice Mezza T0446 Domaine Public A0207 Moussa Adama A0201 Ntsame Mba Eugenie Mezza T0447 Domaine Public A0189 Manuella Eyang mba Mezza T0448 Domaine Public A0218 Jean pierre Ntoutoume A0211 Eya Mba Paul Mezza T0449 Domaine Public A0221 Nguema Eric Gaston Mezza T0450 Domaine Public A0095 Bendome Nguema Obiang Anne Marie Mezza T0451 Domaine Public A0266 Assengone Modera A0258 Lionel Boussougou Mezza T0452 Domaine Public A0220 Eya Mba Paul Mezza T0453 A0208 Ignanga Dieudonné Kafélé T0454 Domaine Public A0256 Mbondji Agnes Kafélé T0455 Domaine Public A0265 Nzue Mebale Steevie Franck Kafélé T0456 Domaine Public A0261 Biloghe Bi Obiang Prisca Vallencienne Kafélé T0457 Domaine Public A0204 Essoughe Nzoghe Sans Prenom Kafélé T0458 Domaine Public A0213 Tombe Francisca A0212 Mouaboussi Hortense Kafélé T0459 Domaine Public A0210 Mougoula Samouana Prisca Kafélé T0460 Domaine Public A0203 Mfoury Ramelle Ornella Kafélé T0461 Domaine Public A0216 Nyandza Leontine Kafélé T0462 A0194 Mba Ekang Joseph A0194 Maduako Ikechukwu Kafélé T0463 A0197 Mba Ekang Joseph A0197 Tekaye Estelle Kafélé T0464 A0206 Mba Ekang Joseph Kafélé T0465 A0199 Mba Ekang Joseph A0199 Diallo Mamadou Kafélé T0466 A0186 Oyane Ovono Martine Kafélé T0467 Domaine Public A0205 Ngouma Makaya Pierre A0200 Mougaga Rosia Kafélé T0468 Domaine Public A0192 Nze Ovono Franc Loic Kafélé T0469 A0193 Okome Mvie Léontine Kafélé T0470 Domaine Public A0219 Boukinda Alain Simplice Kafélé T0471 Domaine Public A0202 Boukinda Guy Kafélé T0472 Domaine Public A0257 Bagnengue Patricia Kafélé T0473 Domaine Public A0222 Massoukou Aliothie Kafélé T0474 Domaine Public A0209 Mbagou Rene Martin Kafélé T0475 Domaine Public A0286 Iloungou Aimar Blaise Kafélé T0476 Domaine Public A0264 Koumba Marie Florence Kafélé T0477 Domaine Public A0198 Oyono Nzé Antoine Kafélé T0478 A0263 Zadie Hélène Kafélé T0479 Domaine Public A0293 Inconnu Emilienne Kafélé T0480 Domaine Public A0280 Nzengue Indzoundou Jim Wilfrid Kafélé T0481 Domaine Public A0287 Inconnu Juledas Kafélé T0482 Domaine Public A0294 Makita Henriette Kafélé T0483 Domaine Public A0215 Ngoulou Michel Kafélé T0484 A0237 Mondjo Julie Nicole Kafélé T0485 Domaine Public A0230 Moundoubi Sylviane Kafélé T0486 A0231 Ndzimba Antoinette Kafélé T0487 Domaine Public A0236 Mobouassé Marianne Kafélé T0488 Domaine Public A0223 Letamba Georges Kafélé T0489 Domaine Public A0299 Mbagou Réné Kafélé T0490 A0273 Mboundi Marianne Kafélé T0491 Domaine Public A0228 Kimou Mombo Marc Kafélé T0492 Domaine Public A0294 Makita Henriette Kafélé T0493 Domaine Public A0229 Boudiandza Alphonse Kafélé T0494 Domaine Public A0214 Nzigou Jerome Kafélé T0495 Domaine Public A0238 Moudouma Jean Pierre Kafélé T0496 Domaine Public A0300 Moussirou Mbadinga Madeleine Kafélé T0497 Domaine Public A0232 Inconnu Berthe Kafélé T0498 Domaine Public A0226 Pambou Etienne Kafélé T0499 Domaine Public A0235 Nfoumbi Antoinette Kafélé T0500 Domaine Public A0217 Okome Jacqueline Kafélé T0501 A0240 Koumba Koumba Isabelle Kafélé T0502 Domaine Public A0250 Moukouangui Antoine Kafélé T0503 Domaine Public A0292 Lekosso Nguieyi Epiphanie Kafélé T0504 Domaine Public A0185 Moussouma Mariame Kafélé T0505 Domaine Public A0248 Inconnu Aïcha Kafélé T0507 Domaine Public A0297 Ignanga Colette Kafélé T0508 Domaine Public A0298 Ekomie Thierry Martial Alban Kafélé T0509 Domaine Public A0233 Ntountoume Michel Kafélé T0510 Domaine Public A0224 Mayossa Dionzo Alice Kafélé T0511 Domaine Public A0254 Asseko Ondo Jean Dénis Kafélé T0512 Domaine Public A0233 Ntoutoume Bekalé Michel Kafélé T0513 Domaine Public A0225 Nzang Oyono Solange Kafélé T0514 Domaine Public A0241 Bounguezi Roger Jess Mezza T0516 Domaine Public A0244 Kwarteng Thomas A0244 Kwarteng Thomas Kafélé T0517 Domaine Public A0260 Moussavou Nadia Kafélé T0518 A0239 M'boumba Marie Madeleine Kafélé T0519 A0247 M'boumba Marie Madeleine Kafélé T0520 Domaine Public A0246 Badjenda Eugénie Kafélé T0521 Domaine Public A0243 Tzamba Bernard Kafélé T0522 Domaine Public A0255 Bendome Nkoume Louise Kafélé T0523 Domaine Public A0262 Nyama Mavouroulou Jean De Dieu Kafélé T0524 Domaine Public A0253 Bouanga Marie Therese Kafélé T0525 Domaine Public A0296 Boukandou Marie De La Croix Kafélé T0526 Domaine Public A0242 Mouguengui Sama Epse Kombila Mireille Kafélé T0527 Domaine Public A0612 Moundounga Laurent Kafélé T0528 A0251 Inconnu Innocent Kafélé T0530 Domaine Public A0252 Koumba Raymonde Kafélé T0531 Domaine Public A0661 Inconnu Dibrocat Kafélé T0532 B0663 Mihindou Jean Marcel Kafélé T0533 Domaine Public A0227 Bakenda Gaelle Nsilé T0535 A0234 Ibinga Moudouma Inconnu Nsilé T0536 Domaine Public B0603 Maganga Éliane Nsilé T0537 Domaine Public B0659 Manzanza Magosso Samuel Nsilé T0538 B0662 Boukandou Nziengui Albertine Nsilé T0539 Domaine Public Nsilé T0540 B0665 Moussavou Koumba Giselle Nsilé T0541 A0617 Letamba Georges Nsilé T0542 A0667 Bouka Michel Nsilé T0543 A0609 Mamfoumbi Charlotte Nsilé T0544 B0672 Mbele ABESSO Ernest Nsilé T0545 A0606 Babongui Denise Nsilé T0546 A0669 Moubagna Joctane Mezza T0547 Domaine Public A0196 Obame Donald Mezza T0548 Domaine Public A0188 Lekoua Cecile Mezza T0549 Domaine Public A0195 Mekuie Nicole Mezza T0550 Domaine Public A0187 Diop Oussman Nsilé T0559 Domaine Public A0662 Tsele Agathe Nsilé T0560 Domaine Public B0666 Simbou Dénise Nsilé T0561 Domaine Public A0604 Massounga Therese Nsilé T0562 Domaine Public A0672 Mboumba Claudine Nsilé T0563 Domaine Public A0619 Houllabou Hermine Nsilé T0564 Domaine Public A0663 Bouanga Josephine Nsilé T0565 Domaine Public A0660 Matamba Mounguengui Pelagie Nsilé T0566 B0604 Manomba Joséphine B0604 Oulouga Albert Nsilé T0567 A0609 M'foumbyt Simeon Nsilé T0568 Domaine Public A0664 Mouketou Narcisse Nsilé T0569 Domaine Public A0395 Dindjona Odette Nsilé T0570 A0620 Madoungou Kassa Germaine

