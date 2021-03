COVID: Le classement Afrique de la pandémie et les comparaisons surprenantes avec d’autres pays

18 Mars 2021

Par G. Lemaître

LIBREVILLE, 18 mars (Infosplusgabon) - Le continent Africain est peuplé de 1.327 Milliard d'habitants soit 20 fois plus que la France. Le total des décès "déclarés Covid" pour tout le continent est de 107 002 soit 166 par million d'habitants. La France et ses 67 millions d'habitants c'est 90 762 soit 1 353 par Million d'habitants. Le total des décès en France est presque équivalent à celui de toute l’Afrique ! !

- L'Afrique du Sud (57.767 Millions d'habitants) à elle seule déclare 51 361 décès (887/Million), soit presque la moitié du continent, elle serait le seul pays à ne pas soigner avec la Chloroquine et ses dérivés...

- L'Afrique du Nord-Maghreb qui compte 202.560 Millions d'habitants déclare 33 622 décès (166/Million), soit 31% du continent Africain dont La Tunisie avec 11.950 Millions d'habitants déclare 8 292 soit 694/Million.

Donc le reste des 51 pays Africains est très peu touché: Seulement 22 119 soit 20 décès par million d'habitants. Au niveau mondial 30 pays dépassent désormais le millier de décès: la Tchéquie avec 2 221 décès/ par million est en tête suivie par la Belgique avec 1 968 par Million...

Plusieurs pays d'Europe centrale ont progressé et dépassent le millier:

Slovénie: 1 892/M

Hongrie: 1 748/M

Bulgarie: 1 654/M

Bosnie Herzégovine: 1 614/M

Slovaquie : 1 591/M

Croatie: 1 398/M

Pologne: 1 239/M

- La Suède pas confinée, n'a pas fermé bars restaurants ni entreprises déclare 13 172,soit 1 288 /Million moins que La France !

- L'Allemagne c'est 74 115 soit 891/Million seulement soit 1/3 de moins que La France ! !

- Le Royaume uni: 4ème: 1890/M

- L'Italie 6ème: 1699/M

- Le Portugal 9ème 1617/M

- L'Espagne 15ème 1538/M

- La France: 17ème 1353/M

L'ensemble du continent asiatique est très peu touché également.

On constate d'énormes disparités entre les pays qui sont pour partie sans doute liés aux traitements appliqués, l'interdiction par L'OMS de l'utilisation de la Choloroquine, de L'Ivermectine et d'autres y sont pour quelque chose mais peut on dire avec certitude que de nombreuses vies auraient pu être sauvées.

AFRIQUE Statistique COVID au 12 03 2021 Cas de Covid 19 Décès au 12/03/2021 Inclus Rang Pays Habitants Nombre % Popul. Nombre % Popul. Nbre/Million 1 Afrique du Sud 57 767 241 1 528 414 2,65% 51 261 0,089% 887 2 Tunisie 11 950 373 239 368 2,00% 8 292 0,069% 694 4 Eswatini Swaziland 1 395 970 17 225 1,23% 659 0,047% 472 5 Lybie 6 890 535 141 598 2,05% 2 330 0,034% 338 6 Maroc 36 984 030 488 632 1,32% 8 718 0,024% 236 7 Botswana 2 156 705 31 719 1,47% 424 0,020% 197 8 Comores 896 569 3 601 0,40% 146 0,016% 163 10 Seychelles 100 282 3 132 3,12% 16 0,016% 160 11 Namibie 2 775 916 39 877 1,44% 437 0,016% 157 12 Sao Tomé Principe 213 490 2 057 0,96% 32 0,015% 150 13 Lesotho 2 276 360 10 525 0,46% 309 0,014% 136 14 Egypte 102 792 305 190 280 0,19% 11 256 0,011% 110 15 Guinée équator. 988 610 6 562 0,66% 98 0,010% 99 17 Mauritanie 4 642 594 17 217 0,37% 441 0,009% 95 18 Zimbabwée 17 533 020 36 321 0,21% 1 489 0,008% 85 19 Algérie 43 943 418 114 681 0,26% 3 026 0,007% 69 20 Djibouti 953 186 6 236 0,65% 63 0,007% 66 21 Gambie 2 362 871 4 985 0,21% 153 0,006% 65 22 Zambie 19 046 380 84 474 0,44% 1 153 0,006% 61 23 Sénégal 17 824 943 36 726 0,21% 955 0,005% 54 24 Malawi 20 239 631 32 789 0,16% 1 082 0,005% 53 25 Gabon 1 944 250 16 660 0,86% 96 0,005% 49 26 Soudan 45 115 817 28 025 0,06% 1 864 0,004% 41 27 Kénya 53 011 425 112 805 0,21% 1 908 0,004% 36 28 Somalie 12 221 935 8 946 0,07% 349 0,003% 29 29 Rép.Congo Brazza 5 291 115 9 329 0,18% 131 0,002% 25 30 Guinée Bissau 2 097 081 3 319 0,16% 49 0,002% 23 31 Ethiopie 113 705 712 174 054 0,15% 2 540 0,002% 22 32 Mozambique 32 453 495 64 004 0,20% 719 0,002% 22 33 Ghana 31 135 781 87 480 0,28% 679 0,002% 22 34 Cameroun 26 671 198 35 714 0,13% 551 0,002% 21 35 Rwanda 13 194 515 19 779 0,15% 270 0,002% 20 36 Angola 29 784 337 21 114 0,07% 516 0,002% 17 37 Mali 20 598 605 8 390 0,04% 355 0,002% 17 38 Libéria 5 168 175 2 023 0,04% 85 0,002% 16 39 Rép.C. Africaine 5 435 258 5 021 0,09% 63 0,001% 12 40 Togo 8 416 750 7 953 0,09% 93 0,001% 11 41 Sierra Léone 7 261 837 3 937 0,05% 79 0,001% 11 42 Madagascar 28 093 931 20 155 0,07% 300 0,001% 11 43 Nigéria 209 930 680 160 537 0,08% 2 013 0,001% 10 44 Tchad 16 718 795 4 161 0,02% 140 0,001% 8 45 Rép. Démoc.Congo 91 358 333 26 737 0,03% 712 0,001% 8 46 Cote d'Ivoire 25 784 537 34 935 0,14% 200 0,001% 8 47 Maurice 1 301 135 641 0,05% 10 0,001% 8 48 Ouganda 46 379 839 40 568 0,09% 334 0,001% 7 49 Guinée 14 553 906 17 592 0,12% 102 0,001% 7 50 Niger 24 545 372 4 740 0,02% 172 0,001% 7 51 Burkina Faso 21 153 098 11 797 0,06% 139 0,001% 7 52 Soudan du Sud 15 338 211 8 414 0,05% 100 0,001% 7 53 Benin 12 550 159 6 501 0,05% 81 0,001% 6 54 Sahara Occidental 645 238 28 0,00% 2 0,000% 3 55 Erythrée 5 864 664 2 326 0,04% 7 0,000% 1 56 Burundi 13 332 584 2 441 0,02% 3 0,000% 0 57 Tanzanie 63 196 848 - 0,00% - 0,000% - Total Afrique 1 357 989 045 3 986 545 0,294% 107 002 0,008% 79 Afr. Du N-.Maghreb 202 560 661 1 174 559 0,580% 33 622 0,017% 166

