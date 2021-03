Madagascar : Lancement d'une usine contre la malnutrition

16 Mars 2021

LIBREVILLE, 16 mars (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, l’Association Fitia, présidée par la Première dame de la République de Madagascar, Mialy R. Rajoelina, la Fondation Mérieux, présidée par Alain Mérieux, et le groupe Nutriset, présidé par Michel Lescanne, on signé lundi un accord de partenariat pour installer à Fort-Dauphin une usine de fabrication de produits nutritifs à destination des cantines scolaires.

Le communiqué souligne qu’avec une capacité de production de 600 tonnes par an, l’usine permettra de répondre aux besoins de 50 000 enfants dans les cantines scolaires des régions Anosy et Androy. Cette opération s’inscrit dans la lutte contre la malnutrition qui touche le Sud de Madagascar ».

Fruit d’un partenariat tripartite, une délégation de la Fondation Mérieux et du Groupe Nutriset s’est rendue à Madagascar pour rencontrer l’Association Fitia et signer un accord actant la mise en place et l’exploitation d’un container-usine à Fort-Dauphin, chef-lieu de la province d’Anosy.

Le container-usine conçu et fabriqué par Nutriset a été financé par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, partenaire financier de la Fondation Mérieux, à hauteur de 850 000 euros.

Nutriset assurera une formation aux employés de l’usine et veillera à la qualité des produits fabriqués. L’Association Fitia distribuera gratuitement les produits alimentaires aux élèves.

L’usine contribuera à la lutte contre la malnutrition dans les régions Anosy et Androy où, d’après le Programme Alimentaire Mondiale, 750 000 personnes sont en situation de crise nutritionnelle.

D’après l’Organisme Nationale de Nutrition (ONN), 35% des enfants de la région Anosy ont un retard de croissance. Ce projet ambitionne par ailleurs de s’appuyer sur des filières agricoles locales qui seront redynamisées afin de fournir les matières premières : maïs, riz, arachide… .

La première Dame de Madagascar, Présidente de l’Association Fitia, Mialy R. Rajoelina, a salué la Fondation « pour avoir soutenu l’action de lutte contre la malnutrition dans notre pays par l’octroi de containers usines Mobinut qu’elle a acquis auprès du groupe Nutriset, dont l’efficacité des produits destinés à traiter et prévenir les différentes formes de malnutrition dans le monde n’est plus à démontrer. »

Pour elle, « le projet que nous mettons en place est ambitieux, les défis sont immenses et les attentes, tout autant. En effet, les produits fabriqués dans cette usine seront distribués gratuitement dans les écoles, pour des apports nutritionnels quotidiens nécessaires à la croissance et à l’éveil des enfants. »

Quant à Alain Mérieux, Président de la Fondation Mérieux, il a déclaré : « Je suis heureux que notre Fondation, en collaboration avec Nutriset, ait pu apporter une solution au problème de la malnutrition infantile dans le sud de Madagascar, une situation dont le Président Andry Rajoelina nous avait fait part fin 2019. Les containers de production ont quitté Le Havre à destination de Fort-Dauphin pour y fabriquer des compléments nutritionnels indispensables aux enfants. Cette opération s’inscrit dans les longues relations de la Fondation Mérieux avec Madagascar. Initiées il y a plus de dix ans, elles ont notamment permis la création du Laboratoire Rodolphe Mérieux à l’Université d’Antananarivo et notre soutien à Akamasoa, l’association du Père Pedro. »

