France : Jean-Michel Blanquer, l'un des Pieds-Noirs dans le Gouvernent Castex

15 Mars 2021

LIBREVILLE, 15 mars (Infosplusgabon) - Jean-Michel Blanquer, né le 4 décembre 1964 à Paris, est un juriste, haut fonctionnaire et homme politique français, rapportent des sources diverses. Après avoir été recteur d'académie et directeur adjoint du cabinet du ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Gilles de Robien, il est directeur général de l'enseignement scolaire auprès du ministre de l'Éducation nationale Luc Chatel sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis directeur de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales (ESSEC) de Cergy, en France.

À partir de 2017, il est ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse dans les gouvernements d'Édouard Philippe. Il devient ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports au sein du gouvernement Jean Castex, en 2020.

Jean-Michel Blanquer naît le 4 décembre 1964 dans le 8e arrondissement de Paris, du mariage de Roland Blanquer, avocat, personnalité de la communauté pied-noir, et d'Anne-Marie Vendeuil, enseignante. La suite en extension sur Wikipedia via le lien : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Michel_Blanquer

