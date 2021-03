Société Autoroutière du Gabon : invitation aux séances de publication des listes des personnes affectées par le projet entre le PK24 et le PK105 et d’annonce de la date butoir relatives au Plan d’Action de Réinstallation

12 Mars 2021

LIBREVILLE, 12 mars (Infosplusgabon) - Dans le cadre du projet de réaménagement et d’exploitation de la route nationale 1 entre le PK24 et le PK105, la Société Autoroutière du Gabon (SAG) au nom du Comité Foncier porte à l’attention des personnes propriétaires, locataires ou exploitant établi de part et d’autre de la route sur ce tronçon, qu’au terme des enquêtes socio-économiques réalisées ces dernières semaines, des réunions publiques d’information sur l’identification des personnes impactées directement par les futurs travaux sera organisée selon le chronogramme arrêté ci-dessous :

Tronçon Localité Date et Heure Lieu de la réunion PK 50 – PK 52 Nzong Bourg 12/03/2021 à 09 :00 Chez le Chef de village PK 52 – PK 62 Nzong Exotica – Gare 12/03/2021 à 10 :15 Chef le chef de regroupement 12/03/2021 à11 :30 Poste de Kougouleu 12/03/2021 à 12 :45 Gare d’Andem PK 62 – PK 75 Pont d’Awoula 12/03/2021 à 14 :00 Chez Madame le Chef de canton 12/03/2021 à 09 :00 Echangeur 12/03/2021 à 16 :30 Pont d’Awoula PK 95 – PK 105 Péage – Nsilé 13/03/2021 à 09 :00 Péage de Kango 13/03/2021 à 10 :30 Kafélé 13/03/2021 à 12 :00 Nsilé

La SAG a choisi, suite à un appel d’offre, Insuco, une société spécialisée en science et ingénierie sociales qui travaille sur de grands projets en Afrique, en Amérique latine et en Asie, dans le cadre du projet visant du réaménagement et exploitation de la Transgabonaise, et plus particulièrement dans le contexte de l’élaboration du Plan d’Action de Réinstallation (PAR). Ce PAR a pour objectif d’appuyer le management social du projet en tenant compte des populations touchées par les travaux de l’étape 1 (PK24 au PK105) du projet de construction de la route Transgabonaise.

Pour établir le PAR en conformité avec la législation gabonaise et les normes de la SFI et de la BAD, les objectifs suivants ont été atteints :

- Identification des personnes concernées par les travaux,

- Mise en œuvre d’enquêtes auprès des populations,

- Inventaires des actifs de chaque personne impactée par le projet,

- Proposition de mesures de compensation prenant en compte les réalités et les attentes des personnes impactées par le projet,

- Etablissement d’un mécanisme de gestion des plaintes,

- Calcul de la compensation pour chaque personne impactée par le projet,

- Etablissement d’un contrat d’édition pour chaque personne impactée par le projet,

- Elaboration d’un Plan de restauration des moyens d’existence pour le tronçon allant du PK24 au PK105.

A propos de la SAG

La Société Autoroutière du Gabon (SAG) est un Partenariat Public Privé entre Arise IS, Meridiam, tous deux actionnaires à hauteur de 50% chacun, et la République du Gabon. La SAG se consacre à la conception, la construction, le financement et la gestion de la « Transgabonaise », la route principale traversant le pays d’Est en Ouest sur 828 km, permettant ainsi de relier plusieurs provinces du Gabon et différentes zones agricoles. ( Source Communiqué SAG).

