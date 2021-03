Niger : Le retour des pluies laisse présager une bonne campagne agro-pastorale

08 Mars 2021

Niamey, Niger, 8 mars (Infosplusgabon) - Le retour des pluies après un temps de sécheresse laisse présager une bonne campagne agro-pastorale au Niger, estiment les services agricoles du pays.

En effet, la troisième décade du mois de juillet 2020 a été marquée par des précipitations modérées à fortes enregistrées au niveau de la majorité des postes pluviométriques, révèle le bulletin d’information agro-hydro-météorologique.

C’est ainsi qu’il a été recueilli entre 93 et 104 mm d'eau en un jour au niveau des localités les plus arrosées des régions de Dosso, Tillabéry et Zinder. Le cumul décadaire a varié entre 10 et 125 mm au niveau de la majorité des postes pluviométriques suivis.

La situation phénologique présente un bon développement végétatif des cultures à la faveur des précipitations enregistrées. On observe déjà un début de la grenaison du mil dans le département de Gaya/région de Dosso. Sur le plan phytosanitaire quelques attaques de faible ampleur ont été signalées.

Les conditions hydriques enregistrées au cours de cette décade ont permis la satisfaction des besoins en eau des cultures sur la majeure partie de la bande agricole. L’indice de satisfaction des besoins en eau des cultures est très bon sur la majeure partie de la bande agricole. Il subsiste cependant des poches où cet indice est mauvais (inférieur à 60%) au Sud de la région de Diffa et dans une zone s’étalant du nord-est de la région de Tillabéry au centre de celle de Tahoua.

Sur le plan de la situation hydrologique, le bulletin révèle que les fortes précipitations enregistrées au cours du mois de juillet 2020 ont engendré d'importants écoulements au niveau des différents systèmes hydrologiques du pays, à savoir le fleuve Niger et ses affluents, et les rivières permanentes et semis à travers le pays.

Plusieurs cas d'inondations ont été enregistrés dans les différentes régions avec d'énormes dégâts sur les terres agricoles et les habitations. A l’Est du pays, dans le bassin du Lac Tchad, les débits observés à la station hydrométrique de la rivière Komadougou Yobé à Diffa sont passés de 25,3 m3/s le 01 juillet 2020 à 37,8 m3/s 27 juillet 2020.

La situation pastorale au cours de la 3ème décade de juillet 2020 est marquée par l’installation progressive et généralisée du tapis herbacé sur l’ensemble du territoire national avec une régularité spatiale et temporelle des pluies. Cependant, elle est timide dans certaines localités du pays? à savoir les départements d’Arlit et Iférouane.

La situation des pâturages présente une physionomie très variée du fait de l’inégale répartition des pluies dans le temps et dans l’espace.

Elle reste tout de même préoccupante au niveau de plusieurs départements, aussi bien en zone agricole qu’en zone pastorale. Néanmoins, on note une amélioration du développement du tapis herbacé au niveau des zones arrosées le rendant accessible aux animaux.

FIN/ INFOSPLUSGABON/HGD/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon