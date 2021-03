RD-Congo : Vodacom Congo et Mondia lancent « Mum&Baby », la première plateforme pour la santé maternelle en RD Congo

03 Mars 2021

LIBREVILLE, 3 mars (Infosplusgabon) – « Mum & Baby » est une solution digitale conçue et implémentée pour assurer, partout en RDC, la bonne santé des femmes enceintes, ainsi que des nouvelles mères, rapporte un communiqué parvenu à la rédaction d’Infosplusgabon.

Ainsi,Vodacom Congo, entreprise innovatrice des nouvelles solutions digitales en République démocratique du Congo (RDC) et la société privée de technologie mobile Mondia ont annoncé mardi le lancement officiel de la première plateforme sur la santé maternelle, dénommée « Mum & Baby ».

Celle-ci contient des options primaires de base 100% gratuites ainsi que des contenus payants.

« Mum & Baby » est une solution digitale conçue et implémentée pour assurer, partout en RDC, la bonne santé des femmes enceintes, ainsi que des nouvelles mères. Garantissant des informations essentielles sur la santé maternelle, néonatale et infantile à ces dernières, cette plateforme comprend des options de base gratuites (contenu sur différents thèmes de santé avec SMS notifications) avec pour but de les encourager à développer des bonnes pratiques sanitaires, importantes pour la bonne santé de la femme enceinte et de la nouvelle maman.

Apportant des multiples avantages socio-économiques, le service « Mum & Baby », développé par Mondia, fourni des contenus personnalisés en langues locales, incluant en plus des options gratuites une version premium accessible moyennant une souscription permettant d’avoir des informations pratiques qui comprennent des articles écrits par des experts, des vidéos et des SMS de partage d'informations sur des sujets choisis minutieusement en fonction du contexte sanitaire de la RDC.

Ce partenariat entre Vodacom Congo et Mondia exprime la volonté des deux parties à offrir aux congolais une gamme de produits et services au-delà de la connectivité.

D’où la déclaration de M. Anwar Soussa, Directeur Général de Vodacom : "Mum & Baby est notre marque phare en matière de santé et de bien-être, axée sur la maternité. Nous sommes fiers de la façon dont elle contribue à la matérialisation de notre Contrat Sociale qui vise l’amélioration du bien-être de toutes les communautés en RDC au travers des solutions de santé disponibles et accessibles à tous via notre technologie".

"Il sied de noter", a-t-il conclut, "que les futures améliorations de « Mum & Baby » en RDC fourniront des outils interactifs, notamment un calculateur de date d'accouchement, un calendrier de vaccination, un rappel de prise de médicaments, des informations sur l’efficacité des médicaments et d'autres outils et services de santé".

Quant au Dr Amadeo Rahmann, PDG du groupe Mondia, à propos de ce partenariat : "L'accès aux services de santé en Afrique peut être difficile, et le service Mum & Baby offre un moyen pratique et gratuit d'accéder instantanément à des conseils d'experts là où ils sont le plus nécessaires. Le service Mum & Baby tire parti des vastes réseaux et de l'expertise de Mondia en matière de production et de conservation de contenu, et nous espérons qu'il continuera à avoir un impact social positif partout où il sera déployé".

"Garantir une vie saine et promouvoir le bien-être pour tous les âges sont l'un des 17 objectifs de développement durable des Nations unies, mais la réalisation de cet objectif, en particulier en ce qui concerne la santé des nourrissons, a été menacée par le poids du COVID-19 sur les systèmes de santé africains. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, environ 300 000 bébés africains meurent le jour de leur naissance, le plus souvent à cause de soins maternels et néonatals inadéquats. Les initiatives qui mettent le pouvoir de la bonne santé directement entre les mains des gens sont plus importantes que jamais", a conclu le Dr Rahmann.

Vodacom Congo, filiale du groupe Vodacom/Vodafone est une société de télécommunications leader en Europe et en Afrique, dont l’objectif est de « connecter pour un meilleur futur ».

Son expertise et sa présence dans le monde favorisent un changement positif pour la société, souligne le communiqué. (Distribué par APO Group pour Mondia).

FIN/INFOSPLUSGABON/SAQ/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon