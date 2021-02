Afrique : Andersen poursuit son expansion sur le Continent

24 Février 2021

Afrique-Economie-Andersen poursuit son expansion en Afrique

LIBREVILLE, 24 février (Infosplusgabon) - Andersen Global a unifié ses cabinets membres africains sous la marque "Andersen" à l’issue de son expansion rapide en Afrique. Dans le cadre de cette transition, cinq anciens cabinets collaborateurs deviendront des cabinets membres d'Andersen Global, renforçant ainsi sa plateforme en Afrique, rapporte ce mercredi un communiqué de presse parvenu à la rédaction d’Infosplusgabon.

L'annonce fait suite à l'adoption de la marque Andersen par le cabinet membre fondateur américain en 2019 et les cabinets membres en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient en 2020.

Les cabinets membres d'Andersen Global au Nigéria et au Kenya - opérant auparavant sous la marque "Andersen Tax" - passeront désormais à la marque commune "Andersen". D'anciens cabinets collaborateurs en Afrique du Sud (Tabacks), en Tunisie (Jelil Bouraoui & Associates), à Maurice et aux Seychelles (ATax Advisors) adopteront également la marque Andersen. Andersen Global accueille également des cabinets membres en Côte d'Ivoire (Mondon Conseil) et au Mozambique (Isálcio Mahanjane Advogado & Associados).

Opérer sous une marque commune démontre la capacité de la région à fournir un service transparent à l’échelle mondiale en collaborant avec les autres cabinets membres d’Andersen Global. À travers ses cabinets membres et collaborateurs, Andersen Global est actuellement présente dans 45 pays du continent, dont des services juridiques dans 41 pays.

"Au cours des dernières années, notre plateforme en Afrique demeure une priorité, et ce conformément à notre engagement envers le service client et la fourniture de services fiscaux et juridiques transparents à l'échelle mondiale. Alors que l’économie et les marchés continuent d’évoluer et de se mondialiser, le besoin de notre organisation de solutions complètes et transfrontalières est devenu critique. Grâce à nos efforts d'expansion et à l'unification de nos cabinets membres africains sous une marque commune, nous avons atteint notre objectif qui consiste à laisser la plus grande empreinte juridique sur le continent", a déclaré Mark Vorsatz, Président d'Andersen Global et PDG d'Andersen. "Nous restons déterminés à devenir l'un des cabinets fiscaux et juridiques les plus importants en termes d'effectifs, de couverture géographique et, surtout, en termes de qualité".

Renforçant davantage sa structure de gestion dans la région, le conseil d’administration africain de l’organisation a choisi Jelil Bouraoui, Directeur général du bureau d’Andersen en Tunisie, pour représenter la région au conseil d’administration d’Andersen Global. De plus, Olaleye Adebiyi, Directeur général du bureau d'Andersen au Nigéria, et Derrick Kaufmann, Directeur général du bureau d'Andersen en Afrique du Sud, seront les co-directeurs pour la région. Jelil, Olaleye et Derrick travailleront en étroite collaboration pour gérer les activités pratiques africaines et soutenir les futurs efforts d’expansion de la région.

Les origines d'Andersen remontent à 2002 lorsque 23 anciens partenaires d'Arthur Andersen ont créé le cabinet exclusivement fiscal WTAS LLC et ont ensuite créé Andersen Global (anciennement connue par WTAS Global) en 2013. L'année suivante, le cabinet membre américain a adopté la marque "Andersen Tax", suivi de cabinets membres en Amérique latine et en Europe. Andersen Tax a fait ses débuts au Nigéria en 2017 et au Kenya en 2018, et la région s'est depuis étendue à plus de 65 sites, englobant plus de 1000 professionnels en matière de fiscalité et de droit et près de 200 partenaires aujourd'hui.

Les cabinets membres au Canada et en Israël adopteront également la marque Andersen cette année, tandis qu'Andersen Global continuera de se concentrer sur sa stratégie d'expansion sur des marchés critiques, notamment les Caraïbes, l'Amérique latine, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 professionnels à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 254 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. (Source: AETOSWire).

FIN/ INFOSPLUSGABON/NOL/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon