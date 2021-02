L’UNESCO octroie près de 43 millions au Gabon pour la réalisation de 5 projets

23 Février 2021

LIBREVILLE, 23 février (Infosplusgabon) - La Directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, vient d’approuver cinq demandes présentées au titre du Programme de participation pour 2020-2021 par la Commission nationale gabonaise pour l’UNESCO.

Les projets financés sont : un Atelier de formation des chefs d’établissements, des points focaux du Réseau et de la Fédération nationale des Clubs UNESCO (FENACU) sur le thème : « Les mécanismes traditionnels de prévention de violences en milieu scolaire au Gabon » (10 268 759 FCFA), un Séminaire – atelier sur le renforcement des capacités des professionnelles des médias sur le thème : « Femmes et médias pour une meilleure expression » (8 647 376 FCFA), un Atelier d’élaboration d’une politique nationale du handicap (9 458 068 fcfa), une Enquête de terrain sur le thème « Mixité et promotion des cultures bantu, anglaise et allemande au Nord du Gabon (6 485 532 FCFA) et l’élaboration et l’animation des travaux pratiques par l’approche STEM avec les matériaux de l’environnement quotidien des élèves (8 106 915 FCFA), soit une enveloppe totale de 24 050 515 FCFA (79 500 $ USA).

Dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, l’UNESCO recommande vivement l’intégration des aspects relatifs à l’égalité des genres. Le Programme de participation (PP) de l’UNESCO est un financement permettant de renforcer le

partenariat entre l’Organisation et ses États membres ainsi qu’entre l’Organisation et les organisations non gouvernementales en partenariat officiel avec l’UNESCO. Le PP consolide, en outre, l’esprit intégrateur et généreux de la noble mission de l'UNESCO. (Source UNES CO).

