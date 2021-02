Afrique : Le Conseil des Ministres Africains Chargés de l'Eau (AMCOW) tient sa 12e Assemblée Générale du Conseil Directeur

23 Février 2021

LIBREVILLE, 23 février ( Infosplusgabon) – Selon un communiqué de African Media Agency (AMA), la 12e Assemblée Générale du Conseil Directeur du Conseil des Ministres Africains Chargés de l'eau (AMCOW) s’est tenue virtuellement le 18 février. A cette occasion, Alain-Claude Bilie By Nze, le ministre gabonais en charge de l'Energie et des Ressources en Eau et Président actuel de l'AMCOW a passé officiellement le relais de la présidence de cette institution à Carl Hermann Gustav Schlettwein, Ministre de l'Agriculture, de l'Eau et de la Réforme Agraire de la République de Namibie.

« L'Assemblée bisannuelle rassemble les 55 ministres responsables de l'eau et de l'assainissement également appelée Conseil Directeur, le Comité Consultatif Technique (TAC), les Points Focaux des États Membres, ainsi que les représentants de la Commission de l'Union Africaine », rapportait le communiqué.

Lors de l'Assemblée Générale, le Conseil Directeur prendra en compte les recommandations du comité consultatif technique et orientera la politique et la stratégie de l'AMCOW pour les deux années à venir.

Seront également adoptées les directives pour les politiques d'assainissement en Afrique visant à guider de manière adéquate les pays africains qui développent des politiques d'assainissement et d'hygiène indispensables pour la création d'une base solide.

Celle-ci permettra d'améliorer l'accès aux services d'assainissement et d'hygiène et de consolider la santé et le bien-être de la population africaine, non sans renforcer la résilience du continent face aux pandémies telles que la maladie à coronavirus (COVID-19) qui a accru la pression sur les infrastructures d'eau, d'assainissement et d'hygiène existantes et ralenti les investissements des secteurs de l'eau et de l'assainissement.

Le conseil directeur proposera une orientation complémentaire relative à la stratégie et à la coordination de l'AMCOW pour stimuler la résilience, la reprise et la croissance.

Rappelons que l'AMCOW est une institution intergouvernementale panafricaine non budgétaire relevant du comité technique spécialisé pour l'Agriculture, le Développement rural, l'Eau et l'Environnement de l'Union africaine (UA) et assure un contrôle politique des ressources en eau et de l'assainissement en Afrique. (Source African Media Agency).

FIN/ INFOSPLUSGABON/GFT/GABON2021

