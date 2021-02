AFRIQUE: Les chiffres des décès "déclarés Covid" au 08 02 2021*

10 Février 2021

Afrique-Santé-Epidémie de Covid-19

Par Le Maître

LIBREVILLE, 10 février (Infosplusgabon) - L'ensemble du Continent Africain est constitué de 1.357 milliard d'habitants, soit 20 fois la population Française et l'Afrique comptait, au 8 Février, 96 314 décès soit 71 par Million d'habitants. La France annonce 80 147 décès "déclarés Covid", soit 1 195 décès par Million d'habitants. Ce qui correspond à 17 fois plus que le Continent Africain !.

Il est fort intéressant de savoir que l'Afrique du Sud peuplée de 58 775 022 Habitants concentre à elle seule 46 290 décès soit 788 par Million soit presque la moitié de tous les décès du continent !. C'est le seul pays d'Afrique qui ne soigne pas avec la Chloroquine et ses dérivés...en suivant les instructions de L'OMS !. Ailleurs, le plaquénil (Hydroxychloroquine) est utilisé couramment pour soigner toutes les fièvres: malaria, paludisme....

On dit qu'en Afrique la boite de Plaquénil est sur la table entre le sel et le poivre..... Et les Européens qui voyagent ou séjournent en Afrique en prennent comme préventif !. Ce n'est donc pas une molécule dangereuse.

Les 5 pays d'Afrique du Nord-Maghreb (202 Millions d'habitants) comptent 31 212 décès soit 154 par million, ce qui reste assez faible car par exemple la Tunisie enregistre 631 décès par Million, la Lybie: 286; le Maroc: 233; l'Egypte: 94, et l'Algérie 66 seulement.

Ainsi les 51 autres pays d'Afrique qui totalisent 1.097 milliard d'habitants ne comptent plus que 18 629 décès soit 17 décès par million ! !. Ces comparaisons devraient surprendre.

Mais il est possible que les statistiques dans certains pays d'Afrique soient sujettes à caution mais il faut savoir que c'est sous le contrôle de L'Organisation mondiale de la santé (OMS) que ces chiffres sont diffusés. Il n'est pas certain non plus que ceux des pays d'Europe soient la réalité sans parler de la norme de condition d'un décès" s'il est dû au Covid ou pas.

AFRIQUE Statistique COVID au 08/02/2021 Cas de Covid 19 Décès au 08/02/2021 Inclus Rang Pays Habitants Nombre % Popul. Nombre % Popul. Nbre/Million 1 Afrique du Sud 57 767 241 1 477 511 2,56% 46 473 0,080% 804 2 Tunisie 11 950 373 217 753 1,82% 8 257 0,069% 691 4 Eswatini Swaziland 1 395 970 16 234 1,16% 607 0,043% 435 5 Lybie 6 890 535 124 882 1,81% 1 974 0,029% 286 6 Maroc 36 984 030 475 355 1,29% 8 394 0,023% 227 7 Namibie 2 775 916 35 070 1,26% 375 0,014% 135 8 Comores 896 569 3 088 0,34% 112 0,012% 125 10 Sao Tomé Principe 213 490 1 355 0,63% 22 0,010% 103 11 Egypte 102 792 305 170 207 0,17% 9 669 0,009% 94 12 Mauritanie 4 642 594 16 827 0,36% 427 0,009% 92 13 Guinée équator. 988 610 5 614 0,57% 87 0,009% 88 14 Botswana 2 156 705 22 165 1,03% 179 0,008% 83 15 Lesotho 2 276 360 9 380 0,41% 183 0,008% 80 17 Zimbabwée 17 533 020 34 658 0,20% 1 339 0,008% 76 18 Seychelles 100 282 1 575 1,57% 7 0,007% 70 19 Algérie 43 943 418 109 313 0,25% 2 918 0,007% 66 20 Djibouti 953 186 5 932 0,62% 63 0,007% 66 21 Gambie 2 362 871 4 090 0,17% 128 0,005% 54 22 Zambie 19 046 380 64 610 0,34% 881 0,005% 46 23 Malawi 20 239 631 27 422 0,14% 874 0,004% 43 24 Soudan 45 115 817 27 443 0,06% 1 830 0,004% 41 25 Sénégal 17 824 943 29 245 0,16% 700 0,004% 39 26 Gabon 1 944 250 10 278 0,53% 67 0,003% 34 27 Kénya 53 011 425 102 048 0,19% 1 789 0,003% 34 28 Rép.Congo Brazza 5 291 115 8 060 0,15% 122 0,002% 23 29 Guinée Bissau 2 097 081 2 772 0,13% 46 0,002% 22 30 Ethiopie 113 705 712 142 994 0,13% 2 156 0,002% 19 31 Cameroun 26 671 198 30 313 0,11% 474 0,002% 18 32 Rwanda 13 194 515 16 621 0,13% 223 0,002% 17 33 Mali 20 598 605 8 160 0,04% 338 0,002% 16 34 Libéria 5 168 175 1 956 0,04% 84 0,002% 16 35 Angola 29 784 337 20 112 0,07% 475 0,002% 16 36 Ghana 31 135 781 72 328 0,23% 472 0,002% 15 37 Mozambique 32 453 495 44 912 0,14% 465 0,001% 14 38 Rép.C. Africaine 5 435 258 4 948 0,09% 63 0,001% 12 39 Somalie 12 221 935 4 862 0,04% 134 0,001% 11 40 Sierra Léone 7 261 837 3 789 0,05% 79 0,001% 11 41 Madagascar 28 093 931 19 065 0,07% 285 0,001% 10 42 Togo 8 416 750 5 496 0,07% 80 0,001% 10 43 Nigéria 209 930 680 140 391 0,07% 1 673 0,001% 8 44 Maurice 1 301 135 893 0,07% 10 0,001% 8 45 Tchad 16 718 795 3 508 0,02% 125 0,001% 7 46 Ouganda 46 379 839 39 860 0,09% 327 0,001% 7 47 Rép. Démoc.Congo 91 358 333 21 301 0,02% 640 0,001% 7 48 Niger 24 545 372 4 548 0,02% 162 0,001% 7 49 Cote d'Ivoire 25 784 537 29 567 0,11% 162 0,001% 6 50 Burkina Faso 21 153 098 11 143 0,05% 132 0,001% 6 51 Guinée 14 553 906 14 451 0,10% 82 0,001% 6 52 Benin 12 550 159 4 119 0,03% 54 0,000% 4 53 Soudan du Sud 15 338 211 3 961 0,03% 64 0,000% 4 54 Sahara Occidental 645 238 28 0,00% 2 0,000% 3 55 Erythrée 5 864 664 2 326 0,04% 7 0,000% 1 56 Burundi 13 332 584 884 0,01% 2 0,000% 0 57 Tanzanie 63 196 848 509 0,00% 21 0,000% 0 1 357 989 045 3 655 932 0,269% 96 314 0,007% 71 Afr. Du N-.Maghreb 202 560 661 1 097 510 0,542% 31 212 0,015% 154

