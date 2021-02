Covid-19 : Les statistiques mondiales sur les décès par pays

09 Février 2021

LIBREVILLE, 9 février (Infosplusgabon) – Les statistiques mondiales sur les décès liés au corona virus démontrent que la France est au 17ème rang mondial avec 1 177 décès "déclarés Covid" par Million d'habitants pour un total des décès au 7 Février de 78 965.

- La Belgique est le 1er pays au monde: 1 884 par Million, (21 352 Décès au total.)

Alors que ses voisins limitrophes tels que Les Pays Bas ne déplorent que 838 décès par Million soit la moitié moins, comment expliquer celà ?

- L'Allemagne qui a aussi une frontière commune: 747 décès par Million soit presque 3 fois moins ! L'Allemagne a confiné partiellement, chaque Lander appliquant sa politique, n'a pas fermé ses entreprises et soigne précocement avec le protocole Chloroquine-Azytromicine...

- Le Danemark: 386 par Million soit plus de quatre fois moins !

- Le Royaume Uni en 3ème compte 112 465 décès au total soit 1 693 par Million mais L'Irlande voisine proche avec des économies très imbriquées, qui a une frontière commune avec Le Royaume Uni par L'Irlande du Nord,

ne compte que 3 686 décès soit 749 par Million d'habitants soit moins de la moitié moins que le Royaume Uni,

Comment expliquer cela aussi ?

- Le Japon n'a pas confiné du tout,(sa Constitution l'interdit) mais a conseillé le port du masque assez tôt, n'a rien fermé mais plus surprenant a conseillé à sa population de continuer la vie normale dans le pays et de consommer pour soutenir l'économie !

Résultat: pour 126 Millions d'habitants seulement 6 338 décès soit 50 par Million d'habitants: 23 fois moins que La France !

- La Suède qui n'a pas confiné non plus, n'a rien fermé, a seulement conseillé le port du masque et la distanciation assez tardivement, est 16ème presque au même niveau que La France: 1 212 par million:

Peut-on en déduire que toutes ces contraintes confinement, couvre-feux, fermetures, mise à terre de l'économie qui sont imposées aux populations n'ont servi à rien ?

Statistique Mondiale Nombre Décès Covid au 07 02 2021 Pays Habitants Nombre Décès Décès/Million H +/- Quinz. 1 Belgique 11 455 719 21 352 1 864 2,76% 2 Slovénie 2 080 908 3 595 1 728 8,64% 3 Roy.Uni 66 436 000 112 465 1 693 14,83% 4 Tchéquie 10 649 800 17 235 1 618 12,14% 5 Italie 60 317 000 91 273 1 513 6,80% 6 Etats-Unis 333 716 432 467 868 1 402 10,45% 7 Portugal 10 331 330 14 158 1 370 35,24% 8 Bosnie Herz. 3 492 018 4 775 1 367 4,83% 9 Hongrie 9 772 756 13 090 1 339 9,38% 13 Bulgarie 7 000 039 9 331 1 333 5,79% 10 Espagne 47 100 396 61 386 1 303 10,72% 15 Mexique 127 792 286 166 200 1 301 11,09% 11 Pérou 32 625 948 42 308 1 297 6,36% 14 Panama 4 278 500 5 480 1 281 8,24% 12 Croatie 4 076 246 5 169 1 268 7,09% 16 Suède 9 998 000 12 115 1 212 10,09% 17 France 67 064 000 78 965 1 177 8,10% 19 Colombie 50 911 747 55 993 1 100 8,99% 18 Brésil 211 755 692 231 561 1 094 6,67% 20 Argentine 45 376 763 49 171 1 084 5,01% 21 Suisse 8 417 700 8 868 1 053 6,27% 22 Pologne 38 386 000 39 087 1 018 10,53% 23 Chili 19 458 310 18 974 975 5,80% 24 Roumanie 19 405 000 18 881 973 6,22% 25 Slovaquie 5 450 421 5 199 954 27,80% 26 Autriche 8 711 500 8 012 920 8,01% 27 Equateur 17 000 000 15 012 883 2,66% 28 Pays Bas 17 182 263 14 403 838 6,37% 29 Afrique du Sud 58 775 022 46 290 788 13,25% 30 Irlande 4 924 240 3 686 749 24,11% 32 Allemagne 83 149 300 62 128 747 17,72% 31 Iran 83 993 000 58 469 696 1,89% 33 Tunisie 11 350 973 7 162 631 16,38% 34 Serbie 7 001 444 4 126 589 3,15% 35 Ukraine 41 710 267 23 644 567 7,85% 36 Israël 9 136 100 5 113 560 16,42% 37 Grece 10 724 599 5 972 557 6,23% 38 Canada 37 894 799 20 767 548 8,90% 39 Russie 146 748 590 76 661 522 10,42% 40 Jordanie 10 554 000 4 379 415 3,67% 41 Danemark 5 707 251 2 201 386 13,40% 42 Irak 40 150 200 13 120 327 0,98% 43 Turquie 83 900 373 26 797 319 6,88% 44 Maroc 35 952 000 8 394 233 3,57% 45 Finlande 5 560 000 692 124 7,45% 47 Indonésie 271 066 400 31 556 116 13,37% 46 Inde 1 373 055 000 154 996 113 1,08% 48 Norvège 5 214 890 582 112 6,99% 49 Philippines 109 581 000 11 179 102 9,15% 50 Egypte 102 792 305 9 651 94 7,72% 51 Algérie 43 943 418 2 909 66 1,86% 52 Bolivie 165 570 000 10 796 65 4,02% 53 Japon 126 010 000 6 338 50 26,28% Total 53 Pays 4 124 707 945 1 802 544 1 341 10,46%



(Source Lemaître).

