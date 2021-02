France : Les propos injurieux de Jean Michel Apathie à l’égard des Français d’Algérie font polémique

06 Février 2021

France-Divers-Algérie/Propos de Jean-Michel Apathie

LIBREVILLE, 6 février (Infosplusgabon) - Le 23 janvier dernier, dans l’émission C’ l’hebdo de France 5, ayant pour thème Algérie : la France doit-elle s’excuser ? le journaliste politique Jean-Michel APATHIE s’est distingué par ses propos haineux à l’égard des Français d’Algérie, dressant un véritable réquisitoire contre la présence française.

Avec toute la mauvaise foi et l’approche idéologique qui siéent à l’exercice, l’intéressé a tenu des propos injurieux envers les Français d’Algérie : « Il se constitue des familles coloniales d’origines européennes, française, mais beaucoup d’Espagnols et d’Italiens. L’Algérie française en fait est composée d’étrangers, c’est assez cocasse ». « Les Pieds-Noirs prennent tout en main » a-t-il asséné d’un air méprisant. « On vole les terres aux habitants » ou encore « Ces familles pieds-noires vont organiser la déscolarisation pendant près d’un siècle, de tous les jeunes algériens. On va plonger un peuple dans l’ignorance ».

Ce journaliste, connu pour sa morgue et sa suffisance, a jeté ainsi l’opprobre sur tous les Français d’Algérie, niant leurs souffrances et se moquant de leur douleur.

Adepte de la pensée unique, Jean-Michel APATHIE s’est livré une fois de plus à la caricature dont il est coutumier, en considérant qu’il n’y a qu’une seule catégorie de victimes de la guerre d’Algérie, qui ait droit de cité.

Le Cercle algérianiste condamne les propos injurieux de Jean-Michel Apathie envers les Pieds-noirs sur France 5.

Réagissez via le lien : change.org /Contre les propos injurieux de Jean-Michel Apathie envers les Pieds-noirs sur France 5

Pour en savoir plus : contactez Thierry ROLANDO, Président national du Cercle algérianiste - Association culturelle des Français d’Afrique du Nord. 1, rue Général Derroja 66000 Perpignan - Tél. 04 68 53 94 23

Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. –www.cerclealgerianiste.fr

