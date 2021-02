La MINUSMA déploie 140 Casques bleus burkinabè dans la région de Gao

05 Février 2021

Ouagadougou, Burkina Faso, 5 février (Infosplusgabon) - La Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) avait déployé , il y a quelques mois, 140 Casques bleus burkinabe dont 11 femmes, pour contribuer, aux côtés des autres nations présentes au sein de la MINUSMA dans la région de Gao, dans le nord du Mali, au renforcement de la stabilité et de la paix, a-t-on appris de source officielle.

Selon un communiqué de la mission onusienne, les soldats de la paix de l’unité de police constituée de UNPOL du Burkina Faso, sont récemment arrivés dans la Cité des Askia où ils suivent une formation spécifique d’initiation en matière d’organisation de la police onusienne, de la conduite et discipline et des différentes formes d’exploitation et d’abus sexuels, de la bonne méthode de prévention du VIH, entre autres.

"Nous avons appris au cours de cette formation, combien il est important de faire preuve d’un degré de tolérance zéro vis-à-vis de l’exploitation et des abus sexuels", a déclaré dans le communiqué, le commandant burkinabè, Adama Sawadogo, qui fait partie de la gendarmerie dans son pays depuis 1991.

"Il est bien conscient des défis que ses éléments et lui-même doivent relever dans une région plongée dans un climat d'insécurité et aux conditions climatiques difficiles", précise le communiqué.

Le Burkina Faso participe avec deux bataillons, soit plus de 1.740 hommes, aux opérations de maintien de la paix de l’ONU au Mali depuis le déploiement de la MINUSMA en 2013.

"Mon pays est et demeure résolu à tout mettre en œuvre pour que la paix et la stabilité reviennent définitivement au Mali", a ajouté Adama Sawadogo.

