Une marche de l'opposition pour dénoncer des tueries à caractère ethnique interdite en Ethiopie

05 Février 2021

Addis-Abeba, Ethiopie, 5 février (Infosplusgabon) - Les autorités éthiopiennes ont interdit une marche pacifique contre les meurtres à motivation ethnique, a déclaré Amnesty International (AI). Le lobby des droits de l'homme considère cette interdiction comme un affront au droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique.

Le Mouvement national Amhara (NAMA), un parti politique d'opposition, avait appelé à des manifestations suite aux meurtres de dizaines de personnes appartenant à la minorité ethnique Amhara au cours des derniers mois, a déclaré Amnesty International.

Le 27 octobre, les responsables du NAMA ont été empêchés par la police d'accéder au bureau de leur parti à Addis-Abeba, la capitale, et de se rendre dans les différents lieux où les manifestations devaient avoir lieu dans l'État régional d'Amhara, a affirmé AI.

Le 26 octobre, le porte-parole du gouvernement régional d'Amhara, Gizachew Muluneh, a décrit les manifestations comme "illégales et inutiles" et a averti que des forces de sécurité régionales seraient déployées et qu'il y avait une possibilité de violence si les manifestations avaient lieu.

Une vague de violence ethnique meurtrière a été observée à l'encontre des Amharas dans différentes parties du pays, notamment à Benishangul, Oromia, et dans les États régionaux des Nations, Nationalités et Peuples du Sud.

"Les meurtres sont odieux et servent d'appel à la vigilance des autorités éthiopiennes pour sauvegarder le droit à la vie. Les gens ont le droit de protester et de demander justice pour les vies perdues. Les autorités doivent veiller à ce que les forces de sécurité soient déployées pour faciliter et gérer les manifestations, quel que soit le moment où elles ont lieu, et non pour disperser ou gêner les manifestants", a déclaré Deprose Muchena, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique orientale et australe.

Selon le gouvernement éthiopien, au moins 45 personnes ont été tuées en septembre par des groupes de jeunes armés qui ont pris pour cible des Amharas à Benishangul.

En octobre, 31 autres personnes ont été tuées dans la région des Nations, Nationalités et Peuples du Sud (SNNPR) lors de telles attaques.

"Les autorités doivent non seulement mener des enquêtes approfondies, efficaces et impartiales sur tous les meurtres et demander des comptes aux responsables, mais aussi mettre en place des mesures pour garantir que les manifestations se déroulent de manière pacifique", a déclaré Muchena.

En Oromia, au moins 160 personnes ont été tuées en juin, dont des dizaines de membres de groupes ethniques et religieux minoritaires, selon la police fédérale, suite aux violences qui ont éclaté après le meurtre du musicien oromo populaire, Hachalu Hundessa.

Bien que certaines des manifestations aient été pacifiques, d'autres ont tourné à la violence lorsque des jeunes organisés ont attaqué des membres de minorités ethniques et religieuses.

Depuis le mois d'août, les forces de sécurité éthiopiennes ont fait un usage excessif de la force pour disperser les manifestants pacifiques qui réclamaient la libération des leaders de l'opposition, Jawar Mohammed et Bekele Gerba, tuant au moins 20 personnes dans les zones de Hararghe Ouest et de Bale à Oromia.

"Les gens ont le droit de protester pour exercer leurs droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Ils ne doivent pas être tués, blessés ou arrêtés simplement pour avoir exprimé leurs opinions, mais ils doivent au contraire pouvoir compter sur la protection des autorités dans l'exercice de leur droit à la liberté de réunion pacifique", a déclaré Muchena.

