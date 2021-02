Brave Generation Academy recherche des personnes ayant la passion de faire la différence pour devenir partenaires dans l’ouverture de nouveaux centres éducatifs à travers l’Afrique

03 Février 2021

LISBONNE, Portugal, 3 février (Infosplusgabon) - Lancée au Portugal avec la mission ambitieuse de changer la façon dont l'éducation est conçue aujourd'hui, Brave Generation Academy (www.BraveGenerationAcademy.com) est maintenant à la recherche de personnes ayant la passion de faire la différence pour devenir partenaires dans l'ouverture de nouveaux centres éducatifs en Afrique.

« La technologie transforme l'éducation de manière dynamique et positive. Les élèves ont désormais accès à un large éventail d'outils qui changent fondamentalement où, quand et comment ils apprennent. Tous les modèles éducatifs n'intègrent pas ces innovations, il est donc important de comprendre exactement comment la technologie fait progresser l'éducation, et si cela serait bénéfique pour votre enfant. Ce que nous offrons vraiment à nos partenaires, c'est une opportunité de changer l'Afrique, un étudiant à la fois », a déclaré Tim Vieira, fondateur de Brave Generation Academy.

Avec un programme en ligne reconnu par les plus grandes universités du monde comme la référence en matière d'éducation internationale, Brave Generation Academy dispose d'un réseau de hubs qui s'intègrent à la communauté et démocratisent l'éducation de leurs apprenants. De plus, les Brave Hubs sont le lieu de rencontre entre l'éducation en ligne et hors ligne. Ils favorisent un environnement de collaboration et de croissance mutuelle, facilitant un environnement de classe dynamique, collaboratif et soutenu par des tuteurs compétents et un coach en apprentissage.

Aujourd'hui plus que jamais, une entreprise ne peut exister dans le seul but de faire du profit et ses objectifs ne peuvent être séparés des enjeux sociaux qui l'entourent. Ouvrir un Brave Hub est une opportunité unique de concilier profit et utilité sociale, en ayant un impact positif sur la vie des jeunes grâce à un modèle d'enseignement innovant.

Pour ceux qui veulent créer un impact dans leurs communautés et sont prêts à relever le défi d'ouvrir un nouveau Hub dans leurs villes, Brave Generation Academy fournira un soutien et des conseils complets tout au long du processus, offrant une solution sur mesure pour chaque initiative. De plus, l'accès sera également accordé au programme Brave et à la plateforme d'enseignement. ( Distribué par APO Group pour Brave Generation Academy).

