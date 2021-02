ENGIE simplifie ses activités et intègre l’Afrique dans sa Business Unit MESCAT

03 Février 2021

DUBAI, Émirats arabes unis, 3 février (Infosplusgabon) - Depuis le 1er janvier 2021, ENGIE a intégré ses activités en Afrique au sein de sa Business Unit MESCAT, sous la direction de Sébastien Arbola, Directeur général d’ENGIE MESCATA (Middle East, South and Central Asia, Turkey and Africa). Sébastien Arbola a également été nommé Directeur général adjoint, en charge des activités de Production Thermique et de Fourniture d’Energie du Groupe ENGIE, à compter du 1er février 2021.

La BU MESCATA élargie, dont le siège est situé à Dubai, aux Emirats Arabes Unis, avec des bureaux à travers la région, s’appuiera sur la présence et l’expérience à long terme d’ENGIE dans la région pour accélérer la transition vers des économies neutres en carbone.

Avec cette nouvelle organisation, ENGIE continue de simplifier et de rationaliser ses opérations, et d’accroître sa sélectivité en termes d’activités et de présence géographique, comme annoncé lors de la publication des résultats 2019.

Sébastien Arbola, Directeur général d’ENGIE MESCATA : “ L’élargissement de notre périmètre géographique nous permettra d’avoir un impact beaucoup plus important sur les marchés où nous opérons et de mieux servir nos clients alors que nous les accompagnons dans leur transition vers la neutralité carbone. Notre orientation stratégique sera axée sur les marchés qui sont actuellement ou potentiellement importants, qui ont des profils de croissance attractifs et un cadre réglementaire transparent et stable. Nous maintiendrons une forte présence locale pour établir des relations directes avec nos clients et répondre à leurs besoins. »

Conformément aux orientations stratégiques du Groupe ENGIE, les activités d’ENGIE MESCATA s’articuleront autour de quatre grandes priorités :

Opportunités de croissance dans la production d’énergie thermique, principalement à partir du gaz comme vecteur de décarbonisation, et dans le dessalement

Croissance dans les énergies renouvelables

Investissements dans des projets d’infrastructures énergétiques tels que les réseaux de gaz et les systèmes de climatisation ou de chaleur

Recentrage de nos solutions clients sur des offres complexes à forte valeur ajoutée dans les pays où ENGIE MESCATA est déjà présent.

En Afrique, l’activité de production d’électricité sera centrée sur le développement de projets à grande échelle dans 4 pays : Egypte, Maroc, Sénégal et Afrique du Sud. Pour tirer parti des économies d’échelle et des ressources disponibles, favoriser une intégration et optimiser les partenariats ainsi que le financement des activités d’accès à l’énergie, Mobisol, Fenix et Power Corner ont été rassemblés sous une seule entité, ENGIE Energy Access, qui relèvera directement de la division Production Thermique et Fourniture d’Energie d’ENGIE, sous la supervision de Sébastien Arbola.

Dans la région Moyen-Orient, Asie du Sud et Asie Centrale, ENGIE participe depuis plus de trois décennies au développement de projets de production d’électricité et d’eau. L’entreprise reste déterminée à fournir de l’électricité et de l’eau aux populations locales à travers des moyens durables, comme les centrales à gaz à cycle combiné et le dessalement par osmose inverse. Dans les pays du Golfe, ENGIE s’efforcera d’accompagner la croissance de Tabreed, un leader mondial des réseaux de froid basé aux Emirats Arabes Unis et détenu à 40 % par le Groupe depuis 2017.

En tant qu’acteur majeur de l’énergie, ENGIE s’engage à soutenir les visions de ces pays et à accélérer la transition vers une économie neutre en carbone à travers de nombreuses méthodes durables pour alimenter les villes et les territoires.

ENGIE est présent depuis près de 30 ans au Moyen-Orient, en Asie du Sud et Centrale et en Turquie. Le Groupe est le premier producteur régional indépendant d’électricité et d’eau avec une capacité brute de 30 GW d’électricité et 5,5 millions de m3/jour d’eau, desservant plus de 40 millions de personnes par jour avec de l’électricité et 10 millions avec de l’eau potable dessalée. En Afrique, où il est présent depuis plus de 50 ans, le Groupe dispose de 3,15 GW de capacité de production d’électricité, en exploitation ou en construction. Leader sur le marché de l’énergie décentralisée, ENGIE fournit de l’électricité propre à plus de cinq millions de personnes par le biais d’installations solaires domestiques et de micro-réseaux locaux. Le portefeuille d’énergies renouvelables d’ENGIE dépasse les 2300 MW en Inde et en Afrique. (Source ENGIE).

