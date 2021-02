DHL Express est l’un des meilleurs employeurs au monde en 2021

02 Février 2021

LE CAP, Afrique du Sud, 2 Fevereiro (Infosplusgabon) - Reconnu dans 22 pays d’Afrique subsaharienne, le premier fournisseur de services express au monde est l’un des meilleurs employeurs représentés sur chaque continent; DHL Express (www.DHL.com) est certifié « Global Top Employer » pour la septième année consécutive.

DHL Express, premier fournisseur mondial de services express internationaux, a de nouveau été reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au monde. Cette année, l’entreprise a été certifiée par l’Institut des meilleurs employeurs dans 48 pays et sur chaque continent du globe, à l’exception de l’Antarctique. L’Institut a notamment reconnu les excellentes performances de DHL en termes de valeurs, de stratégie commerciale, ainsi que d’éthique et d’intégrité.

« Nous sommes ravis d’être certifiés dans autant de pays du monde entier », a déclaré Hennie Heymans, PDG de DHL Express Afrique subsaharienne. « Grâce à nos collaborateurs passionnés et performants, nous veillons à ce que le commerce mondial se poursuive et à ce que nos clients restent en activité alors que tant de domaines se trouvent au point mort. Nos employés occupent une place centrale au sein de notre entreprise et leur sécurité a toujours été une priorité absolue pour nous. Ce prix est une grande reconnaissance des efforts déployés pour créer les conditions idéales permettant à nos équipes de se développer et de prospérer au sein de la société la plus internationale du monde ».

DHL Express investit chaque année un montant à deux chiffres de millions d’euros dans ses employés à travers le monde. L’entreprise mène diverses initiatives en matière de ressources humaines afin d’améliorer en permanence les conditions de travail de ses équipes et de doter sa main-d’œuvre internationale des connaissances dont elle a besoin pour être motivée et fournir chaque jour un service de la plus haute qualité aux clients. Grâce aux efforts remarquables du personnel de DHL pendant la pandémie de COVID-19, l’entreprise a versé à chaque employé dans le monde une prime exceptionnelle de 300 EUR.

« Nous sommes très fiers de notre engagement sincère visant à donner la priorité à nos employés, c’est pour cette raison qu’être reconnu comme l’un des meilleurs employeurs mondiaux pour la septième année consécutive est une récompense dont nous sommes très fiers », a déclaré Paul Clegg, vice-président des ressources humaines de DHL Express Afrique subsaharienne. « Les douze derniers mois ont été éprouvants pour tout le monde, y compris pour nos employés, dont la majorité ont été des travailleurs de première ligne pendant la pandémie. Dans des moments comme celui-ci, il est plus important que jamais de s’engager à ne maintenir que les normes les plus rigoureuses sur le lieu de travail et nous sommes heureux de recevoir ce prix en guise de reconnaissance ».

Le programme du Top Employers Institute certifie les organisations sur la base de la participation et des résultats de leur enquête sur les meilleures pratiques en matière de ressources humaines. Cette enquête couvre 6 domaines des ressources humaines comprenant 20 sujets, dont la stratégie en matière de personnel, l’environnement de travail, l’acquisition de talents, l’apprentissage, le bien-être, la diversité et l’inclusion, entre autres.

