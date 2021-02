L’Afrique privilégie l’agriculture biologique

02 Février 2021

Afrique-Economie-Agriculture

LIBREVILLE, 2 février (Infosplusgabon) – Selon les experts de Croissance PEACE, la meilleure façon de comprendre l’agriculture biologique et de proposer un instrument concret qui réponde à un besoin mondial en matière d’alimentation saine des Hommes.

Car, les inquiétudes sur l’avenir de la planète se retrouvant régulièrement au centre des débats économiques et politiques, l’agriculture biologique apparaît comme une solution d’avenir pour la santé des hommes et du maintien de l’équilibre de notre environnement.

Au sein de Croissance PEACE, nous sommes convaincus que l’Afrique a une contribution significative à apporter dans cet enjeu qui concerne l’humanité. De part la structuration de l’agriculture en Afrique (petites et moyennes exploitations en général, main d’œuvre abondante…) l’agriculture biologique pourra y trouver une terre d’épanouissement dans le respect des droits et coutumes africains. De plus, le caractère écologique indéniable que procure le bio donnera une valeur ajoutée à la production et permettra ainsi l’accès à des marchés mondiaux considérables. Pour ce faire, il faut une stratégie, un plan de développement agricole bio, de la formation et du financement.

Les produits d’origine biologique représentent un marché en croissance bien que la surface certifiée en agriculture biologique à travers le monde représente à peine 1% des terres agricoles (certifiées et en conversion). Malgré cette part encore très faible dans la consommation des ménages, les produits biologiques bénéficient d’une image positive, respectueuse de l’environnement, naturelle, et meilleure pour la santé.

Dans un pareil contexte, les pays africains concernés tireraient bénéfices à se doter d’une part, d’un appareil étatique sous tutelle du Ministère de l’agriculture, pour promouvoir significativement l’agriculture biologique en accompagnant les producteurs, les transformateurs, les distributeurs et les consommateurs dans l’adoption des meilleures pratiques de la culture bio. Cela peut être la Direction d’Etudes et de la Promotion de l’Agriculture Biologique. Et d’autre part, la création d’une agence nationale ou sous-régionale, publique ou privée, de certification et de contrôle des produits de l’agriculture biologique, cultivés, transformés ou importés.

Voici quelques missions que pourrait avoir la Direction d’Etudes et de la promotion de l’Agriculture Biologique:

- Produire des données sectorielles et les valoriser auprès des acteurs intervenants sur toute la chaine de la culture biologique du pays

- Sensibiliser, éduquer et former les producteurs afin d’accroître dans le pays, les terres arables en agriculture biologique

- Identifier les producteurs, transformateurs, préparateurs, importateurs, grossistes, détaillants des produits issus de l’agriculture biologique

- Délivrer les agréments aux agences ou organismes de certification biologique du pays

- Organiser des rencontres entre les partenaires locaux, sous régionaux, africains et internationaux au sujet de l’agriculture biologique

- Donner des orientations stratégiques à propos de la culture biologique dans le pays, en fonction des enjeux internationaux

- Rédiger les rapports annuels sur l’état de la culture biologique dans le pays

- Etablir les nouvelles normes et mettre à jour les anciennes

En ce qui concerne les normes, il est important que l’Union africaine devienne souveraine au niveau de la production celles-ci, soit en les créant elle-même, soit en participant à leur création au même TITRE que les intervenants des autres espaces économiques à travers le monde. Ainsi l’agriculture biologique africaine aura une croissance assurée car gérée par les africains eux-mêmes. Aussi, elle permettra aux agriculteurs locaux d’être optimistes pour l’avenir, grâce à un marché mondial bio grandissant et une prospérité bien engagée.

Les experts de Croissance PEACE vous accompagnent pour la création d’une telle agence, au niveau national comme sous-régional. (Source Croissance PEACE).

