France-Gabon: Disparition de Me Mere, figure emblématique de l’opposition gabonaise en exil

27 Janvier 2021

Gabon-Divers. Disparition de Me Fabien Mere

LIBREVILLE, 27 janvier (Infosplusgabon) – Me Fabien Mere, 62 ans, avocat au barreau du Gabon et ancien ministre délégué aux Travaux publics ( 2008) qui s’était illustré depuis quelques années dans le combat pour la dignité et les droits de l’homme, est décédé à Paris ce mercredi a-t-on appris de plusieurs sources.

Militant du Parti gabonais du Progrès (PGP-opposition) puis membre influent du Parti radical des républicains indépendants (PARI), Mére était un acteur passionné dans l’opposition gabonaise et acteur clé lors de l’élection présidentielle d’août 2016 au cours de laquelle il avait soutenu la candidature de Jean Ping.

Me Méré s’était exilé en France où son activisme avait atteint son apogée avec les rendez-vous réguliers sur la Place du Trocadero, à Paris, notamment.

Activiste et militant depuis les années 1990 aux côtés de Me Louis Agondjo Okawe, Joseph Rendjambé et Anaclet Bissielo avec qui il a créé le Parti radical des républicains indépendants (Le PARI).

Les causes de son décès sont pour l’instant inconnues.

