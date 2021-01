Afrique du Sud : L’application africaine de messagerie ayoba assure aux utilisateurs une protection complète de la confidentialité et de la sécurité des données

22 Janvier 2021

LIBREVILLE, 22 janvier (Infosplusgabon) - Ayoba (www.ayoba.me), l’application africaine de messagerie, a réitéré son souci de protéger la vie privée et la sécurité de ses utilisateurs. Au cours des derniers jours, la communauté internationale s’est exprimée, et il est clair que ce sont des questions cruciales. Partout dans le monde, les utilisateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leurs opinions, et ayoba est à l’écoute.

L’application propose des messages privés “peer-to-peer”, cryptés de bout en bout

L’entreprise a rassuré ses utilisateurs qu’il n’est pas possible que les messages de l’application soient lus par quiconque ou partagés avec des tiers. L’application propose des messages privés “peer-to-peer”, cryptés de bout en bout. Les contacts et la localisation d’un utilisateur ne sont accessibles aux autres utilisateurs que s’ils sont explicitement partagés par le propriétaire du compte. Les utilisateurs peuvent être sûrs que leurs données personnelles restent privées, et sont traités avec le plus grand soin et le plus grand respect par ayoba à travers sa Politique de Confidentialité.

Familial et Convivial

Ayoba souligne également une caractéristique unique de leur application. « Tout le contenu est organisé », déclare Richard Cimardi, PDG par intérim. « Nous avons une équipe de rédacteurs qui vérifient chaque publication sur nos canaux de contenu avant qu’elle ne soit mise en ligne. Cela comprend nos canaux de musique et de divertissement. Donc, c’est 100% adapté à la famille et sécurisé pour nos jeunes utilisateurs. »

Une autre caractéristique unique est sa disponibilité en 22 langues : anglais, isiXhosa, isiZulu, français, arabe, dari, pashtu, hausa, afrikaans, igbo, jula, kinyarwanda, luganda, pidin [Cameroun], pidgin [Nigeria], portugais, sesotho, setswana, swahili, twi et yoruba. Les contenus sont principalement en anglais et en français, mais l’application offre du contenu dans certaines langues aussi comme le dari, pachto, isiZulu, isiXhosa et plus encore.

Ayoba a récemment lancé un assistant dans l’application, Aya, pour guider les nouveaux utilisateurs sur la façon d’utiliser une application de messagerie instantanée. Aya apparaît automatiquement dans les chats de tout le monde et peut exécuter une variété de tutoriels interactifs pour les fonctionnalités clés d’ayoba.

Données gratuites pour les utilisateurs de MTN

En partenariat avec MTN, les clients de MTN reçoivent automatiquement des données gratuites pour utiliser les fonctionnalités ayoba. Les allocations varient de 50 Mo par jour à une utilisation illimitée, selon le pays (à l’exception du Bénin). Les allocations de données gratuites peuvent être utilisées pour toutes les activités disponibles dans l’application - y compris la messagerie, la navigation, les jeux et l’écoute de musique.

Ayoba a reçu le prix Africa Digital Award de la meilleure application mobile en novembre 2020, dans le cadre d’un processus de vote auquel ont participé des juges de l’industrie et le public. Ayoba offre la discussion de groupe, les statuts, des micro-applications et plus de 100 canaux de contenu traitant de divers sujets : l’actualité, la mode, la beauté, le sport, l’éducation et la musique. Ayoba dispose également d’une vaste sélection de plus de 120 jeux actuellement disponibles.

Ayoba prévoit d’avoir une année 2021 mouvementée, mettant à niveau la liste déjà exhaustive de fonctionnalités - y compris le nouveau contenu passionnant dans les canaux et les micro-applications à travers de toute l’Afrique, et également l’introduction de nouvelles fonctionnalités, y compris les appels vocaux et vidéos.

10 bonnes raisons d'utiliser ayoba :

LIBRE D'UTILISATION: Ayoba est libre d'utilisation et gratuite. Vous avez besoin de forfaits internet pour envoyer des messages et des fichiers à vos contacts, mais certains réseaux (par exemple MTN) peuvent également fournir ces données internet gratuitement.

TCHATTEZ: envoyez et recevez instantanément des messages texte et vocaux avec vos contacts.

SÉCURITÉ: le cryptage sophistiqué de bout en bout signifie que les messages d'une conversation ne peuvent être lus par personne d'autre

CONNEXION RAPIDE : Utilisez votre carnet d’adresses existant pour vous connecter rapidement et facilement avec vos contacts.

TECHNOLOGIE UNIQUE : Envoyez des messages à tous vos contacts, même s'ils n’ont pas installé ayoba ou s' ils n'utilisent pas de smartphone. Si l’ami à qui vous envoyez un message n’a pas l’application, le message sera transmis par SMS. Il peut répondre par SMS et il reviendra dans votre application. C’est une technologie unique.

GROUPES: Configurez des discussions de groupe pour communiquer facilement avec vos amis et votre famille en une seule discussion

PARTAGE: : Partagez vos vidéos, images, audio et autres fichiers avec vos contacts

LOCALISATION: Partagez votre position en temps réel avec vos contacts Ayoba.

CANAUX : Consommez tout le contenu à travers diverses catégories allant de l’actualité, au sport, en passant par la musique, le divertissement et bien plus encore, le tout dans l’application ayoba. Nous avons plus de 30 chaînes de contenu en direct au Nigeria, y compris Pulse [pour le divertissement], et le concours MTN YelloStar.

ÉCOUTEZ ET JOUEZ : Nous avons un service de musique gratuit dans l’application afin que vous puissiez écouter des chansons tendance dans nos playlists. Nous avons des jeux auxquels vous pouvez jouer également, comme BattleShip, Pinball, Solitaire et plus encore. Du nouveau contenu est ajouté chaque jour.

Depuis son lancement en mai 2019, ayoba (www.ayoba.me) a atteint des millions d’utilisateurs actifs par mois. Il offre aux utilisateurs un accès gratuit à un écosystème de services numériques et de médias riches grâce à des canaux, des micro-applications et des solutions de paiement, intégrés dans une super-application africaine.

Ayoba est hautement désignée et adaptée aux besoins des consommateurs africains et du Moyen-Orient, en prenant en charge 22 langues. Les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir des messages cryptés, partager des photos, des vidéos, des fichiers et des notes vocales et peuvent également s’abonner à des canaux en direct. Le contenu localisé est disponible par le biais de canaux organisés visant à divertir, éduquer et autonomiser les communautés ainsi qu’une gamme de jeux. Ayoba est disponible pour les utilisateurs d’Android sur le Google Store et via son site web (www.ayoba.me).

