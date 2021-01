Abidjan : Signature d’un Plan d'action de partenariat commun entre la BEI et la BAD

14 Janvier 2021

LIBREVILLE, 14 janvier (Infosplusgabon) - Le mercredi 20 janvier, de 14 à 14h30 GMT, aura lieu à Abidjan, la signature du plan d'action de partenariat commun entre la Banque européenne d’investissement (BEI) et la Banque africaine de développement (BAD) marquant leur coopération renforcée pour soutenir les investissements à fort impact en Afrique.

Participeront en mode virtuel à cette cérémonie avec des intervenants du Luxembourg et d’Abidjan : Bajabulile Swazi Tshabalala, vice-présidente principale par intérim de la Banque africaine de développement et Thomas Östros, vice-président de la Banque européenne d'investissement.

La Banque africaine de développement (www.AfDB.org) et la Banque européenne d'investissement annonceront, le mercredi 20 janvier 2021, un plan d’action de partenariat commun, qui définira leurs priorités et leurs objectifs de développement dans la réponse qu’elles apportent aux besoins d'investissement public et privé en Afrique.

Le plan d'action sera signé par Mme Bajabulile Swazi Tshabalala, première vice-présidente par intérim de la Banque africaine de développement, et par M. Thomas Ostros, vice-président de la Banque européenne d'investissement.

Les deux dirigeants prononceront des discours pour souligner certains projets cofinancés par les deux institutions, notamment les initiatives en matière de climat et d'énergie dans le Sahel, à savoir le projet « Desert to Power » et l'initiative de « la Grande muraille verte ». La rencontre, qui se déroulera de manière virtuelle, mettra également en lumière l'importance de ce partenariat dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Une brève session de questions et de réponses suivra la signature du plan d'action. (Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB)).

