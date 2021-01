Lionel Piquer, Directeur Général de Coface pour l’Afrique du Nord, l’Afrique de l’Ouest et du Centre

14 Janvier 2021

LIBREVILLE, 14 janvier (Infosplusgabon) - Selon Financial Afrik, le groupe Coface, annonce la nomination de Lionel Piqquer au poste de Directeur Général Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et du Centre. Il sera rattaché à Cécile Paillard, Directrice Générale de la Région Méditerranée et Afrique et membre du Comité Exécutif du Groupe Coface.

Il aura pour mission principale de poursuivre et d’accélérer la transformation des entités de son périmètre géographique, en ligne avec le plan stratégique « Build to Lead » initié par le Groupe en 2020.

Cette transformation a pour objectif de renforcer la position du Groupe en tant que référence dans l’assurance-crédit et ses métiers complémentaires, mais aussi d’améliorer son efficacité commerciale et opérationnelle tout en développant de nouvelles opportunités de croissance durable.

Avant de rejoindre Coface, Lionel PIQUER, 42 ans, était Directeur Général de la filiale BNP Paribas Leasing en Roumanie. Il a notamment réalisé avec succès l’acquisition et l’intégration dedeux sociétés, ainsi que le lancement du 1erCentre de Services Partagés pour le Métier Leasing, à Bucarest. Entré en 2004 dans le groupe BNP Paribas, il a occupé différents postes à responsabilités au sein de plusieurs lignes de métiers, dans les directions Commerciale, Financière et Organisation.

Diplômé du CESB/CESA Management d’HEC Paris et de l’Ecole Supérieure de la Banque, Lionel est également titulaire du Master Finance Audit (DEFC) de l’INTEC – CNAM. Il est basé à Casablanca, au Maroc. (Source Financial Afrik).

