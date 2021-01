La Chambre africaine de l'énergie pourrait s’impliquer pour l’arrêt de la violence au Mozambique

13 Janvier 2021

LIBREVILLE, Gabon, 13 janvier (Infosplusgabon) - La situation dans la province de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, est désastreuse. Les conflits armés entre les forces de sécurité et le groupe islamique militant, Ahlu Sunnah Wa-Jamo (ASWJ), connu localement sous le nom d '« al-Shabab », ont fait des dizaines de morts et de milliers de déplacés depuis l'automne dernier.

La violence n'est pas nouvelle : les insurgés organisent des attaques brutales à Cabo Delgado depuis 2017. Certains affirment que ces incidents brutaux sont une réponse à la pauvreté et au sentiment de marginalisation des habitants de la province. D'autres affirment que l'ASWJ est motivé par le désir de contrôler les vastes ressources gazières et minérales de la région. Les dirigeants gouvernementaux ont blâmé le djihadisme mondial. De toute évidence, bon nombre de ces facteurs ont joué un rôle dans la situation actuelle à des degrés divers.

En tout état de cause, la violence s’intensifie et aggrave la misère de la région. Les gens vivent dans une peur constante. Les familles ont du mal à se nourrir. Beaucoup sont encore sous le choc des conséquences du cyclone Kenneth, qui a frappé en 2019, ainsi que de la pandémie de COVID-19 en cours, cette situation est donc un coup particulièrement douloureux.

La violence ne contribue pas seulement aux décès et aux épreuves, mais perpétue également le cycle de la pauvreté et du désespoir qui contribue à alimenter les activités terroristes en premier lieu. Il met en péril l’une des voies les plus prometteuses du Mozambique vers la croissance économique et la diversification : le développement stratégique des réserves de gaz offshore de la région. Début janvier, Total a commencé à retirer du personnel du site où il mène les efforts de construction des installations à terre du projet de GNL (gaz naturel liquéfié) au Mozambique. Il l’a fait après que des tirs ont été échangés entre les troupes gouvernementales et les membres de l’insurrection à Quitunda, le village de réinstallation construit par Total pour la population locale qui vivait dans les limites du site.

Mozambique LNG est toujours en vie, mais les progrès ont été retardés. Et nous ne savons pas encore comment les conditions à Cabo Delgado auront un impact sur d’autres projets dans la région. L’enjeu est de taille : Mozambique LNG, le projet de Total, n’est que l’un des trois consortiums qui devraient investir près de 60 milliards de dollars dans des projets de GNL à grande échelle au cours des prochaines décennies.

Tout cela est troublant. Mais il y a de l'espoir. Il existe un chemin vers une solution durable. Et la Chambre africaine de l'énergie souhaite apporter son aide. Notre objectif est de proposer des solutions et de financer des mesures de consolidation de la paix et une initiative de négociation.

Pour être clair, je parle de travailler à une feuille de route réfléchie et bien planifiée vers la paix et la stabilité, et non de jeter de l’argent sur le problème.

Je ne parle certainement pas de payer les militants dans l’espoir de les apaiser, comme certains l’ont proposé. C'est une mauvaise idée. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un gain résolve un problème complexe et volatil comme celui-ci. Cela pourrait fournir un pansement temporaire, mais ce ne serait pas un remède. Sans solutions plus significatives, d'autres groupes armés pourraient facilement remplacer l'actuel.

Ce que j’appelle, c’est le début d’un dialogue. Nous recommandons un investissement non pas dans les bénéfices, mais dans des projets socio-économiques qui autonomiseraient les jeunes de la région. Nous recommandons de remplacer le désespoir par l'espoir. Nous recommandons de remplacer les promesses par des démonstrations tangibles de soutien et de respect de la communauté. C’est ainsi que nous pouvons créer la stabilité et rendre le Mozambique moins vulnérable à la violence et aux troubles.

Nous sommes également convaincus que pour parvenir à une solution, il faudra un effort de « tous les participants » : la communauté internationale et les acteurs de l’industrie pétrolière et gazière ont un rôle à jouer, allant du soutien financier à la contribution d’expertise et de ressources.

Voici quelques-unes des étapes qui nous y mèneront, ainsi que les dangers potentiels que nous devons éviter en cours de route.

Les forces armées du Mozambique ont du mal à contenir les insurgés, qui semblent être de plus en plus sophistiqués dans leurs tactiques. Je suis d'accord avec Jasmine Opperman, analyste pour l'Afrique du groupe de surveillance des conflits, Armed Conflict Location and Event Data (ACLED), qui a récemment souligné que les forces gouvernementales sont sur un mode défensif. "Ils sont dispersés, et les insurgés ont trop de marge de manœuvre en termes de temps et de rythme avec lesquels ils se déplacent, et en termes d'attaques à volonté", a déclaré Opperman à VOA News.

Le Mozambique ne devrait pas dépenser de précieuses ressources en armes étrangères : cela crée, au mieux, un échec et mat qui pourrait s'éterniser indéfiniment. Il serait beaucoup plus sage d’investir dans l’armée du Mozambique et de consacrer des ressources nationales à l’instauration de la stabilité grâce à des programmes socioéconomiques.

Les mercenaires ne sont pas la seule option du Mozambique. Les troupes mozambicaines doivent être correctement formées pour répondre efficacement aux insurgés tout en protégeant - et en rétablissant la confiance - des civils. Elles doivent disposer des ressources dont elles ont besoin pour réussir. Pour y parvenir, la communauté internationale devrait fournir une aide financière et une aide à la formation. Une fois la formation terminée, les troupes prendraient la tête de la protection des communautés et le Mozambique pourrait renvoyer les mercenaires étrangers chez eux.

Mais la réponse militaire du Mozambique n’est qu’une partie de la solution. Pour développer une solution durable, nous devons réfléchir au genre de choses qui rendent une région mûre pour l'insurrection. Désespoir. Sentiments d'impuissance. D'être invisible et ignoré. Un facteur contribuant à ces sentiments à Cabo Delgado est le sentiment parmi les gens là-bas que les projets gaziers comme Mozambique LNG vont se transformer en un autre exemple de la malédiction des ressources, devenant des entreprises qui profitent à quelques privilégiés tout en faisant fi des difficultés des communautés environnantes.

Il n’est pas nécessaire qu’il en soit ainsi. Je pense déjà que les membres de la communauté bénéficieront du GNL au Mozambique et d’autres initiatives gazières de Total en raison des opportunités à long terme qu’elles créeront pour atténuer la pauvreté énergétique généralisée de la région, soutenir le renforcement des capacités et contribuer à la diversification et à la croissance économiques. Mais je me rends compte que les membres de la communauté doivent savoir qu'ils peuvent compter sur des avantages tangibles ; ils ne veulent pas qu'on leur demande de faire confiance aux potentiels ou aux opportunités à l'horizon.

C’est pourquoi nous devons créer un cadre garantissant que les membres de la communauté tirent des bénéfices concrets du projet de GNL le plus tôt possible. Je suggère de créer une fiducie communautaire, une stratégie de gestion de l'argent du pétrole dont j'ai parlé dans mon livre, « Des milliards en jeu : L'avenir de l'énergie et des affaires en Afrique ». Cela permettrait de mettre de côté un pourcentage convenu des revenus du projet de GNL pour répondre aux besoins les plus pressants des résidents - les besoins qu'ils identifient eux-mêmes - qui pourraient inclure l'infrastructure, l'accès généralisé à l'électricité, les soins de santé, l'éducation et l'emploi.

Cela serait faisable avec la coopération du gouvernement du Mozambique et des sociétés pétrolières et gazières qui y opèrent.

Comme je l'ai écrit dans mon livre, la création de fonds fiduciaires soigneusement gérés pour les communautés peut surmonter une multitude de problèmes.

Au lieu de regarder une élite peu nombreuse mettre les revenus du pétrole dans leurs poches tout en faisant face aux conséquences de l'extraction, les Africains de tous les jours verraient des avantages tangibles dans leurs propres communautés.

Les particuliers auraient enfin leur mot à dire sur la manière dont les revenus pétroliers sont investis et sur la manière dont les revenus sont dépensés. Leurs voix et leurs idées seraient valorisées et capitalisées.

Les communautés n’auraient pas à compter sur les gouvernements pour être des « intermédiaires ». Les entreprises effectueraient les paiements directement dans le fonds.

Les communautés pourraient investir les rendements des fonds dans des programmes qui se traduisent par une meilleure qualité de vie et des possibilités d'emploi. En conséquence, la privation du droit de vote, le désespoir et la violence diminueraient.

Notre stratégie doit également tenir compte des préoccupations de ceux qui ont déjà été recrutés dans l’insurrection. Les rebelles doivent sentir qu'ils ont une autre option - non seulement que leurs communautés seront traitées équitablement, mais aussi qu'eux-mêmes et leurs familles pourront avancer en toute sécurité.

Pour y parvenir, le gouvernement du Mozambique doit être prêt à conclure un accord d’amnistie pour les rebelles. Les dirigeants gouvernementaux devront tendre la main aux groupes militants et entamer un processus de confiance et de renforcement de la confiance qui, nous l’espérons, aboutira à un accord de cessez-le-feu mutuel. Cela devrait être suivi d'un projet de désarmement et de démobilisation, un projet que les compagnies pétrolières de la région devraient soutenir.

Cela doit être un effort de coopération avec toutes les entreprises énergétiques

De plus, l’industrie pétrolière et gazière devrait travailler avec le gouvernement pour faire en sorte que les énormes réserves de gaz naturel du Mozambique et les efforts pour en tirer profit profitent véritablement aux communautés locales. Et, tant les dirigeants gouvernementaux que les sociétés pétrolières et gazières doivent informer, éduquer et sensibiliser la population de Cabo Delgado - des anciens et des jeunes aux militants aux autorités locales - à l'importance cruciale d'un cessez-le-feu réussi et à la nécessité de soutenir le président. L'administration de Filipe Nyusi dans sa volonté résolue de garantir une solution durable à la crise actuelle.

J'appelle les gouvernements américain et français à soutenir les efforts du Mozambique. Construire la stabilité et des opportunités économiques permanentes est dans l’intérêt de leur pays. Les administrations de Biden et de Macron ont une opportuniteé unique de soutenir le développement économique d’une des économies les plus prometteuses d’Afrique.

Le Président Nyusi et les autorités mozambicaines ont accueilli le soutien des parties prenantes de l'industrie pétrolière et gazière et de la communauté internationale et à travailler avec eux pour développer des solutions à long terme - des stratégies qui permettent au Mozambique de ne pas réagir aux attaques et aux crises pour prévenir de manière proactive la violence et préparer le terrain pour un meilleur avenir. Et au fur et à mesure que tout cela se déroule, nous devons soutenir le gouvernement dans ses efforts de maintenir une communication ouverte.

Actuellement, les insurgés créent du désordre et perturbent le développement économique de la région. Nous devons donner au gouvernement du Président Nyusi tout notre soutien. Nous devons offrir de l’espoir et soutenir les aspirations des citoyens ordinaires de la région. Nous devons le faire ensemble, dès maintenant. ( Distribué par APO Group pour African Energy Chamber).

