TNT : La RDC menace de déconnecter 111 chaînes émettant de manière illégale

13 Janvier 2021

Par Nephthali Messanh

Libreville, 13 janvier (Infosplusgabon) - Une Commission mise en place par le ministre d’État de la Communication et des Médias de la RD Congo, Jolino Makelele, a identifié “111 chaines de télévisions non en règle, 47 en règle, 32 en processus de paiement échelonné et 12 ayant à peine retiré le cahier des charges indispensable avant l’ouverture officielle du média”.

“Je procéderais à la déconnexion des chaînes qui ne sont pas en ordre avec l’État. Il n’y aura ni intouchables, ni privilégiés encore moins une protection politique à faire valoir”, a annoncé Jolino Makelele lors d’une cérémonie d’échange des voeux organisée avec les patrons de presse ce 12 janvier 2021 à Kinshasa.

Après avoir stigmatisé le foisonnement des médias créés sans respecter des normes, il a dévoilé que cette opération lui a permis de mobiliser près d’un million USD dans la seule ville province de Kinshasa en 4 mois, en projetant des recettes de 2 millions en mars 2021 et d’étendre la même opération dans toutes les provinces du pays. (Source Financial Afrik).

