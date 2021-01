KUWAIT-Santé : Le Prix koweïtien Al-Sumait pour le Développement africain a annoncé aujourd’hui son appel aux nominations pour la récompense de 2021

11 Janvier 2021

Libreville, 11 janvier (Infosplusgabon) - Le prix Al-Sumait, dans la catégorie Santé, est ouvert aux particuliers et aux organisations qui contribuent de façon innovante et efficace à la résolution des défis sanitaires en Afrique, et le cycle 2021 se concentre tout spécialement sur l’utilisation de cadres de travail et de programmes efficaces pour la gestion et la résolution de crises sanitaire comme le SARS, la COVID-19, et les maladies zoonotiques infectieuses.

Les nominations au Prix d'un million de dollars américains doivent être reçues par le bureau des Prix Al-Sumait pas plus tard que le 30 juin 2021

Le Dr. Adnan Shihab-Eldin, Directeur général de la Fondation koweitienne pour l’Avancée des Sciences (KFAS), qui administre le Prix, a déclaré que : « le Prix 2021 a pour objectif de récompenser des particuliers et des institutions ayant contribué de manière substantielle à améliorer la situation sanitaire, avec par exemple le développement de systèmes de santé sur le continent, tout particulièrement pour les personnes défavorisées ».

Avec pour objectif principal la reconnaissance des organisations et des chercheurs dont les contributions se distinguent par leur innovation, leur mise en avant de l’équité, ainsi que leur impact positif important dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la sécurité alimentaire, le Prix a attribué plus de 6 millions de dollars ces cinq dernières années. En 2015 et 2018, le Prix a été attribué dans le domaine de la santé ; en 2016 et 2019 la sécurité alimentaire ; et en 2017 et 2020 l’éducation. Le cycle de nomination 2021 est à nouveau consacré au domaine de la Santé.

Parlant de l’importance du Prix, le Dr. Daniel Gustafson, membre du Conseil d’administration AlSumait représentant la FAO, déclare : « le Prix Al-Sumait est unique et essentiel de par sa manière d’attirer l’attention sur les innovations et le dévouement de particuliers et d’institutions ayant contribué au développement de la sécurité alimentaire, de l’éducation et de la santé en Afrique. L’intégrité et l’attention dont nous faisons preuve lors du processus de sélection facilite cette reconnaissance, pas seulement pour les gagnants, mais aussi pour tous les nominés qui passent par ce processus. »

Initiative créée en 2013 par le défunt Émir de l’État du Koweit, Son Éminence le Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, le Prix Al-Sumait pour le développement africain a été conçu pour récompenser les initiatives et les recherches innovantes des particuliers et des organisations qui se penchent sur les défis rencontrés par le continent africain. La récompense honore la mémoire du Docteur Abdulrahman Al-Sumait, médecin koweitien ayant dédié sa vie à aider les gens moins fortunés, et les communautés africaines à faire face aux défis de développement sur le continent.

Le Conseil du prix Al-Sumait est présidé par Son Éminence le Cheikh/Dr. Ahmad Al-Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, ministre des Affaires Étrangères. Les autres membres du conseil incluent : M. Abdulatif Alhamad, ancien directeur général et président des Fonds arabe pour le développement économique et social, Professeur Stefania Giannini, sous-directrice générale de l’Éducation, UNESCO, le Dr. Kwaku Aning, président du conseil de direction de la Commission de l’énergie atomique du Ghana, président de l’Institut nucléaire du Ghana et ancien Directeur général adjoint de l’Agence internationale de l’énergie atomique, le Dr. Daniel Gustafson, conseiller principal du directeur général de la FAO, Bill Gates, vice-président de la Bill & Melinda Gates Foundation, M. Tareq Al-Mutawa, président de l’entreprise Sadeer et membre exécutif du conseil du Comité populaire de collectes de fonds. (Source APO Group).

