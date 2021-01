France : Les dealmakers se réunissent à Paris du 16 au 18 juin 2021

11 Janvier 2021

Libreville, 11 janvier (Infosplusgabon) - Africa Oil & Power (AOP) prévoit la présentation d'opérations de financement Européen et de projets d'énergie en Afrique en juin 2021, à l’occasion de la réunion, en juin, à Paris des dealmakers. L'événement est entièrement consacré à la signature d'engagements majeurs entre les investisseurs Européens et les entreprises et Africains.

Africa Oil & Power accueillera des délégations de gouvernements africains francophones et des financiers européens lors du premier Forum des investisseurs de l'AOP qui se tiendra à Paris ; L'événement est entièrement consacré à l'engagement et à la signature d'engagements majeurs entre les investisseurs Européens et les entreprises et gouvernements africains ; L'événement encouragera une synergie continue entre les acteurs du pétrole et des énergies renouvelables et sera à l'origine d'un nouveau récit positif visant à équilibrer les besoins de développement de l'Afrique, les objectifs climatiques et la croissance économique en Afrique.

Les accords énergétiques Africains sont au programme du Forum des investisseurs de l'AOP : du 16 au 18 juin 2021 à Paris. Africa Oil & Power, la principale plateforme d'investissement dans l'énergie du continent, organisera un événement de deux jours où les investisseurs Européens seront invités à participer à des accords qui stimuleront la croissance de l'Afrique post-COVID.

Parmi les participants au forum, il y aura :

Le Sénégal, qui abrite des mégaprojets ouest-Africains dans le domaine des énergies renouvelables et du gaz, et qui a reçu un montant record de 983 millions de dollars d'IDE en 2019.

La Côte d'Ivoire, première économie d'Afrique de l'Ouest francophone, qui compte sur le pétrole et le gaz pour poursuivre sa croissance.

Le Niger - avec un nouveau gouvernement en place et un pipeline prévu vers le Bénin, le Niger est en train de devenir un centre énergétique sahélien.

Mozambique - Le futur méga producteur de gaz naturel en Afrique, avec son projet de GNL estimé à 20 milliards de dollars, approuvé par le FID et dont les projets progressent rapidement.

Nigeria - Des opportunités sont offertes aux investisseurs Européens pour s'associer avec des entreprises locales et construire des infrastructures énergétiques critiques sur le plus grand marché du continent.

Angola - Un secteur réformé et une volonté politique stimulent le redressement de l'Angola post-COVID. L'Angola abrite les plus grands projets offshore d'Afrique et organise une série de cycles d'octroi de licences.

Guinée équatoriale - Le ministère des mines et des hydrocarbures recherche des investisseurs pour ses projets ambitieux de méga hub de gaz et de développement continu du gaz.

Gabon - Le producteur de pétrole d'Afrique centrale a réformé son secteur ces dernières années, avec un nouveau code pétrolier en 2019 et un cycle de licences en cours allant de 2018 à 2020.

L'Ouganda - susceptible de devenir le prochain producteur de pétrole d'Afrique de l'Est, la région ougandaise du lac Albert a fait l'objet d'une grande attention. Le pays clôturera ses élections nationales en janvier.

Sud-Soudan - Le Sud-Soudan, qui célèbre cette année une décennie d'indépendance, a investi dans des projets énergétiques et est ouvert à de nouveaux entrants dans le domaine des énergies renouvelables et du pétrole. Un cycle de délivrance de licences devrait bientôt avoir lieu.

Ghana - un environnement stable et de solides antécédents favoriseront l'intérêt pour les projets ghanéens d'électricité, de conversion du gaz en électricité et de pétrole en 2021.

"L'énergie, sous toutes ses formes, y compris le pétrole et le gaz, est la pierre angulaire de la réémergence de l'Afrique de la COVID. Nous pensons que le moment est venu pour les entreprises et les gouvernements Africains de se pencher à nouveau sur leurs partenariats Européens et de faire avancer les accords qui alimentent leurs économies", a déclaré Renée Montez-Avinir, directrice générale de l'AOP.

"La transition énergétique et le financement futur des projets pétroliers et gaziers Africains, ainsi que le rôle de l'Europe dans l'investissement Africain à l'avenir, seront au cœur de nos discussions au forum des investisseurs de Paris. Le pétrole et le gaz continueront à jouer un rôle important dans le bouquet énergétique et l'expansion économique de l'Afrique", a-t-elle poursuivi.

Africa Oil & Power se réjouit d'accueillir de grandes compagnies pétrolières internationales, des investisseurs institutionnels et des sociétés de capital-investissement pour participer au forum. L'AOP mettra à la disposition de son réseau les détails des projets et des accords avant la conférence, et s'attend à ce que de multiples accords soient signés lors de l'événement lui-même. Rejoignez les principaux investisseurs d'Afrique et d'Europe au forum des investisseurs de l'AOP : Paris 2021, du 16 au 18 juin, et visitez le site www.AfricaOilAndPower.com pour obtenir de plus amples informations. (Source APO Group).

FIN/ INFOSPLUSGABON/ARD/GABON2021

© Copyright Infosplusgabon