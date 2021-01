Emirats Arabes Unis : Une course cycliste pour redonner vie à la vie

11 Janvier 2021

Libreville, Gabon, 11 janvier (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse de AETOSWire parvenu à notre rédaction, les cyclistes et le personnel de l'équipe gagnante du Tour de France 2020 aux Émirats arabes unis se sont vus administrer le vaccin contre la COVID-19 approuvé par le ministère de la Santé et de la Prévention des Émirats arabes unis et développé par Sinopharm CNBG pour donner suite au succès des essais #4Humanity facilités par G42 Healthcare aux Émirats arabes unis.

Au total, 27 cyclistes, dont le cycliste slovène Tadej Pogačar, vainqueur du Tour de France 2020, ainsi que 32 membres du personnel ont désormais reçu le vaccin.

Concernant la réception du vaccin, Mauro Gianetti, Directeur de l'équipe des Émirats arabes unis , a déclaré: "En tant qu'équipe représentant les Émirats Arabes Unis, nous sommes extrêmement fiers des efforts déployés par la nation et ses dirigeants à tous les niveaux pour lutter contre l'impact laissé par la pandémie de la COVID-19 et pour jouer un rôle de premier plan dans les efforts fournis pour retrouver une vie normale".

"Toute l'équipe est ravie d'avoir eu la possibilité de se protéger et de protéger les autres en se faisant vacciner et nous tenons à féliciter les Émirats arabes unis et tous les partenaires de ce programme pour leur incroyable travail pour y parvenir ", a-t-il ajouté.

G42 Healthcare, une filiale du Groupe 42 basé à Abou Dhabi - une entreprise technologique pionnière, s'est engagée à développer un secteur de soins de santé durable de classe mondiale aux Émirats arabes unis.

En première ligne dans la lutte contre le COVID-19, G42 Healthcare utilise ses techniques d'IA avancées et ses vastes ressources informatiques pour accélérer la détection du COVID-19, mener des recherches sur de nouveaux vaccins et de nouvelles pharmacothérapies, et cartographier les tendances de l'épidémie, y compris les mutations du virus.

L’entreprise était responsable de la conduite du premier essai clinique de la phase III de vaccins inactivés dans la région panarabe, auquel ont participé plus de 43 000 volontaires de plus de 125 nationalités.

(Pour rappel, le communiqué traduit dans une autre langue ne doit pas être considéré comme officiel. La seule version officielle du communiqué est celle émanant de la langue d'origine. La traduction doit toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence).(Source AETOSWire).

