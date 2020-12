La Guinée équatoriale prévoit une augmentation des investissements et de la production d'hydrocarbures en 2021

28 Décembre 2020

MALABO, Guinée Equatoriale, 28 décembre (Infosplusgabon) - Alors que 2020 tire à sa fin, le ministère des Mines et des Hydrocarbures est heureux d’annoncer la conclusion de plusieurs réunions d’évaluation des programmes de travail et budget 2021 relatifs au développement des champs pétrolifères et gaziers de la République de Guinée équatoriale. Les réunions se sont tenues dans les villes de Malabo et de Bata pour examiner attentivement la dynamique d’exploration et de production du pays et établir une feuille de route pour 2021.

La République de Guinée équatoriale a été touchée comme tous ses voisins par les restrictions causées par la pandémie de Covid-19 et par la chute historique des prix du pétrole qui en a résulté. Ces chocs externes ont conduit à des réductions considérables des investissements étrangers et ont profondément affecté les performances opérationnelles tout au long de 2020.

Cependant, dans le cadre de son engagement ferme à soutenir les capitaux étrangers en République de Guinée équatoriale, le ministère des Mines et des Hydrocarbures a accordé cette année des extensions spéciales pour les grands projets en cours, permettant aux opérateurs et investisseurs de poursuivre leurs études et activités géophysiques et géologiques et d'identifier les structures à forer à la fin de 2021 ou en 2022. « La Guinée équatoriale reste déterminée à fournir un environnement propice aux entreprises pour qu'elles puissent opérer dans le pays dans les bons et les mauvais moments. Nous continuerons à dialoguer avec tous les opérateurs pour nous assurer que les meilleures mesures sont prises pour soutenir la reprise des activités en amont », a déclaré S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministre des Mines et des Hydrocarbures.

À la suite des réunions tenues à Malabo et à Bata, le ministère des Mines et des Hydrocarbures est heureux d'annoncer une prévision d'investissement direct étranger pour 2021 de 1 107 046 000 USD. Ces entrées se composent de 832 406 000 USD d'engagement ferme et de 370 642 000 USD d'investissements conditionnels.

Un nouvel afflux d’investissements dans le secteur des hydrocarbures du pays entraînera inévitablement une augmentation de la production quotidienne de pétrole et de gaz de la République de Guinée équatoriale. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures s'attend donc à une augmentation substantielle des chiffres de production en 2021, ainsi qu'à des activités de forage clés pour de nouveaux puits dans le bloc G.

« Alors que le secteur en amont est en cours de reprise, le ministère des Mines et des Hydrocarbures poursuivra également ses efforts pour promouvoir les projets et opportunités clés qui ont fait de son Année de l'investissement un succès malgré des conditions difficiles cette année », a ajouté S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima. Plusieurs projets d’infrastructure clés tels que des raffineries modulaires et des unités de fabrication à base de gaz sont actuellement en cours d’élaboration et devraient aider stimuler la reprise du pays en 2021. (Source APO Group).

