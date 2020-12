Plus de 1 250 professionnels ont participé à l'édition 2020 des Prix d’excellence

22 Décembre 2020

Afrique-Assurances-6e Edition des Prix d’excellence

Lagos, Nigeria, 22 décembre (Infosplusgabon) - La Société Africaine de Réassurance (Africa Re) tient à exprimer sa sincère gratitude à tous les participants et au jury de la 6e édition des Prix d’excellence dans les assurances en Afrique qui vient de s'achever. Plus de 1 250 professionnels ont participé à l'édition 2020 qui s'est déroulée en ligne, le vendredi 18 décembre 2020.

Les lauréats des quatre catégories de prix ont été annoncés :

Alpha Direct Insurance Company du Botswana a remporté le prix de l’Innovation de l’année. La société a développé un produit d'assurance prêt-à-l'emploi facile à comprendre grâce auquel les groupes à faibles revenus ont accès à des produits et services d’assurance essentiels. Leur BOX est unique et originale : une carte à gratter gratuite permet d’adhérer en 60 secondes. Elle est accessible à tous les utilisateurs de mobile, même ceux possédant un téléphone très basique.

La Mauritius Union Assurance (MUA Ltd) de Maurice a reçu le prix de la Compagnie d’assurances de l’année. La croissance forte et régulière de la société au cours des trois dernières années, la numérisation réussie de ses services et ses stratégies orientées sur le client lui ont valu de remporter le titre par consensus.

PULA du Kenya a obtenu le prix AssurTech de l’année. La société a mis au point une solution permettant aux petits exploitants agricoles d’accéder facilement aux assurances. PULA s’est également associé au Programme alimentaire mondial pour assurer 3,5 millions d’agriculteurs dans 10 pays africains.

M. Valentine Ojumah, Directeur général de FBN Insurance, au Nigeria, a été nommé Directeur général de l’année. Cet ancien courtier a fait de FBN Insurance une société très performante en termes de croissance des primes (3e position en assurance vie), de rentabilité, de fonds propres et de rendement des fonds propres. Sous sa direction, FBN Insurance a supervisé une acquisition stratégique.

Cette année, lors de la cérémonie de remise des prix, deux débats avec des leaders du secteur tels que Richard Lowe, Hammam Badr, Patrick Tumbo, Dominic Christian, ainsi que des économistes renommés comme Ludovic Subran et Carlos Lopez, ont donné l’occasion de réfléchir à l’impact du Covid-19 sur l’économie africaine, notamment sur le secteur des assurances, et sur la manière de la reconstruire après la pandémie.

Des chansons interprétées par de célèbres artistes africains, Betty G d’Ethiopie, Femi Kuti du Nigeria et Magic System de Côte d’Ivoire ont ponctué cet événement prestigieux.

Dans son message de félicitation, Dr Corneille Karekezi, directeur général d’Africa Re, a salué tous les nominés et annoncé que chaque lauréat se verrait remettre une somme de 25 000 dollars US. « Vous nous avez tous rendus, dans le secteur des assurances, fiers et encore plus déterminés à réussir et à servir nos clients et nos communautés afin de mieux gérer les risques auxquels ils sont confrontés », a-t-il souligné.

Vous pouvez regarder la vidéo de la cérémonie de remise des prix via le portail de l’organisateur : https://www.AfricanInsuranceAwards.org/

Distribué par APO Group pour African Reinsurance Corporation (Africa Re).

FIN/ INFOSPLUSGABON/MPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon