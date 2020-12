Le président des Seychelles en visite d'Etat à Maurice du 29 novembre au 1er décembre

21 Décembre 2020

Port-Louis, Maurice, 21 décembre (Infosplusgabon) - Le président des Seychelles, Wavel Ramkalawan, a effectué ente le 29 novembre et le 1er décembre dernier, une visite d'Etat à Maurice.

Selon un communiqué rendu public par le gouvernement à l'issue de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, durant son séjour, M. Ramkalawan avait rendu une visite de courtoisie au président mauricien, Prithvirajsing Roopun, et a eu une session de travail avec le Premier ministre, Pravind Jugnauth.

Il a visité également le siège de la Commission de l'océan Indien, Aapravasi Ghat , un site du patrimoine mondial de l'humanité, et le Paysage culturel du Morne, également classé au patrimoine mondial de l'humanité.

En outre, les deux parties ont signé un Protocole d'accord (MOU) sur la coopération dans les domaines de la sécurité et la lutte contre la criminalité entre leurs forces de police.

L'objectif est de fournir un large cadre et des mécanismes en matière de coopération dans des domaines d'intérêt mutuel, notamment l'échange d'informations et le renforcement des capacités.

Les deux parties ont signé également un MOU sur la coopération dans les domaines des technologies de l'information et la communication, le développement des ressources humaines; le partage d'expériences en matière de politique de télécommunications et de diffusion et les questions de réglementation.

Les deux pays partageront des expériences sur la plateforme de partage d'informations - InfoHighway - et des solutions en matière de e-gouvernance, et échangeront leurs expertises et leurs meilleures pratiques dans le domaine de la cybersécurité.

Lors d'une conférence de presse tenue à Port-Lois, le Premier ministre Jugnauth a exprimé sa joie de voir Maurice choisie par le nouveau président élu des Seychelles pour son premier déplacement à l'étranger.

“C'est un témoignage d'amitié entre les deux îles", a-t-il dit, avant de souligner qu'un protocole spécial serait mis en place pour la délégation en provenance des Seychelles dans le cadre de la COVID-19.

