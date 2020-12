Le Forum économique mondial montre que le futur de l’emploi est technologique

19 Décembre 2020

Libreville, Gabon, 19 décembre (Infosplusgabon) – Le Forum économique mondial (WEF) a donné ses prévisions quant au futur du marché du travail. Elles sont contenues dans son rapport récemment publié et intitulé « The future of jobs report ». Il concerne particulièrement la période 2020-2025 et liste différents métiers. Ce, en précisant si leurs perspectives sont en hausse ou en baisse.

Pour produire ce rapport, le WEF a mené une enquête qui a duré cinq années. Il a examiné l’évolution du marché et ses tendances à court et long terme. Les enquêteurs se sont aussi penchés sur l’impact croisant des TIC dans les entreprises. Celles-ci ont fourni une partie des données qui ont permis d’établir ces prévisions.

Ainsi, d’ici à 2025, les dix métiers qui auront la côte seront les suivants : data scientist, spécialiste de l’IA et du machine learning, spécialiste du Big Data, spécialiste du marketing digital, spécialiste de l’automatisation des processus, business développer, expert de la transformation numérique, analyste en sécurité de l’information, développeur de logiciels et d’applications, spécialiste de l’Internet des objets. Une grande majorité est liée à la technologie. (Source : https://afriqueitnews.com)

