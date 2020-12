Gabon : La version Journal d’Infosplusgabon disponible sur le kiosque numérique de la Sonapresse

18 Décembre 2020

LIBREVILLE, 18 décembre (Infosplusgabon) - La version journal de l’Agence de presse en ligne Infosplusgabon est disponible sur le kiosque numérique de la Sonapresse depuis le mois d’octobre 2020. Initialement livrée tous les mardis, vous la retrouverez tous les jours, courant 2021.

Nous vous invitons à vous y abonner via le lien : https://www.e-kiosque-sogapresse.com/fr/a-la-carte/quotidienne/infos-plus-gabon/

Le journal numérique propose des analyses, des articles et enquêtes plus poussées et non disponibles, en majorité, sur le site Infosplusgabon.com.

Infos Plus Gabon ! : Le Journal numérique en ligne qui vous accompagne partout autrement. Lisez-le !

FIN/ INFOSPLUSGABON/OPL/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon