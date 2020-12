La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce annonce le lancement de son produit de Confirmation de Lettre de Crédit

16 Décembre 2020

DJEDDAH, Royaume d'Arabie Saoudite, 16 décembre (Infosplusgabon) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) (www.ITFC-IDB.org), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a lancé son nouveau produit de Confirmation de Lettre de Crédit (LC) destiné aux exportateurs et aux banques émettrices, dans le cadre de sa stratégie d’étendre ses interventions en faveur du secteur privé.

La Confirmation de Lettre de Crédit a pour objectif de favoriser les partenariats avec des institutions financières pour répondre aux besoins de financement du commerce des Petites et moyennes entreprises (PME) et du secteur privé

Ce nouveau produit est notamment bénéfique aux exportateurs désirant faire du commerce avec les PME des pays membres de l’OCI, afin de soutenir la croissance de leurs ventes et atténuer les risques de délai de paiement ou d’impayés.

L’essor du commerce international est crucial pour le développement économique des pays membres et son importance est d'autant plus grande lorsque ces pays amorcent la phase de reprise après la crise engendrée par la pandémie mondiale. Le produit de Confirmation de LC vise à minimiser le risque associé à la pandémie, tout en facilitant les flux commerciaux entre exportateurs et importateurs, et à assurer ainsi un approvisionnement régulier en biens de première nécessité.

Commentant le lancement du nouveau service de Confirmation de LC, M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'ITFC, a déclaré : « L'ITFC s'est engagée à soutenir les PME et le développement du secteur privé dans les pays en développement afin de soutenir le commerce mondial. Avec la Confirmation de LC, l'ITFC démontre le rôle important que les produits et solutions de la finance islamique jouent dans l'amélioration de l’accès des marchés en développement à l'économie mondiale. Cela permet d'apporter un soutien indispensable aux exportateurs et aux banques émettrices et, par conséquent, de fournir un soutien stratégique au financement du commerce, là où il est le plus nécessaire pendant la pandémie de COVID-19. »

La Confirmation de LC permet à un exportateur d'obtenir l'assurance d'une institution financière multilatérale qui assurera la garantie de paiement à la date d'échéance spécifiée, atténuant ainsi les risques crédit et pays de la banque émettrice.

