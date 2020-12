La Guinée a enregistré 15 nouveaux cas de coronavirus et 22 guérisons

15 Décembre 2020

Conakry, Guinée, 15 décembre (Infosplusgabon) - La Guinée a enregistré, 15 nouveaux cas positifs au coronavirus à l’issue des tests effectués sur 194 échantillons, soit un taux de positivité de 7,7 pc, annonce lundi l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) dans son bulletin quotidien.

La même source précise que 22 malades hospitalisés dans les centres de traitement ont été déclarés guéris.

Depuis la déclaration du premier cas de malade dans le pays, en mars dernier, 13.097 personnes ont été testées positives contre 12.004 guéries et 76 décès enregistrés exclusivement dans les centres de traitement.

A cause de la hausse des cas positifs, passés de 05 pc à 10 pc, selon le président Alpha Condé dans une récente adresse à la Nation, le gouvernement a ordonné les dépistages massifs dans tous les ministères et les entreprises privées, notamment les services miniers, pour endiguer la propagation de la maladie, dont l’épicentre est la capitale, Conakry, où deux des cinq communes sont les plus touchées.

Le gouvernement a ainsi ordonné la suspension de toutes les manifestations publiques jusqu’à nouvel ordre.

