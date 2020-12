Votre Journal Infosplusgabon du 15 décembre 2020 en kiosque numérique !

14 Décembre 2020

LIBREVILLE, 14 décembre (Infosplusgabon) - La version journal numérique d’Infosplusgabon est disponible depuis le 6 octobre 2020 sur le kiosque de la Sogapresse. Complémentaire des informations diffusées au quotidien par l’Agence de presse Infosplusgabon, la version numérique (qui parait tous les mardis pour l’instant), propose des dossiers pratiques et des articles à haute valeur ajoutée. Son prix est de 350 francs CFA, téléchargeable uniquement sur le site de la Sogapresse/www.e-kiosque-Sogapresse.com.

Vous pouvez à présent publier simultanément vos petites annonces et annonces légales sur les deux formats. Renseignez-vous à Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. et réglez en toute sécurité via Airtel Money dès l’acceptation de votre annonce.

AU SOMMAIRE DU NUMERO DU 15 DECEMBRE 2020

Economie

►Dévalorisation et guerre des devises à l’ère de la Covid-19 (Pages 3)

► Cours de change du franc CFA d'Afrique centrale (Page 4)

► Flambée de l’opération financière d’introduction en bourse d’Airbnb (Pages 4)

Education

► L’UNESCO redynamise les comités nationaux de ses programmes scientifiques (Page 5)

Santé

►L’Iboga, les autres drogues et leurs effets (Pages 6-7-8-9-10)

► Covid-19: Les annonces flagrantes en France des chiffres sur les décès dus au Covid-19 (Page 11)

Formation

►Dossier : Les métiers de la Communication et leurs débouchés (Page 12/ suite et fin).

