France : Décès de Jean-Louis Servan-Schreiber

14 Décembre 2020

Libreville, 14 décembre (Infosplusgabon) - L’homme d’affaires évoluant dans le milieu de la presse Jean-Louis Servan-Schreiber est décédé le 28 novembre dernier à l’âge de 83 ans des suites du Covid-19.

Présenté par les médias dominants comme un journaliste et un patron de presse « ayant marqué l’histoire de la presse française », le parcours de Jean-Louis Servan-Schreiber (surnommé JLSS) est pourtant loin d’évoquer une success-story méritant l’admiration populaire.

Issu du clan Servan-Schreiber, grande famille d’origine juive allemande installée en France dans la seconde moitié du XIXe siècle et dont l’ascendance mêle rabbinat et import-export, Jean-Louis Servan-Schreiber n’a pas eu à faire grand-chose pour devenir journaliste puis patron de presse : à 23 ans il entre au quotidien économique Les Échos créé par son père et son oncle, Émile et Robert Servan-Schreiber ; à 25 ans il en devient rédacteur en chef ; à 27 ans il intègre L’Express, fondé par son frère Jean-Jacques…

Décalquant la formule américaine du « newsmagazine », L’Express rencontre rapidement le succès. À 29 ans, JLSS décide de lancer son propre magazine, L’Expansion, puis de développer le groupe de presse Groupe Express-Expansion, premier groupe de presse économique français, qui comprendra notamment L’Entreprise, La Lettre de L’Expansion, La Vie financière, La Tribune et des activités d’édition et de séminaires. Ce groupe est aujourd’hui entre les mains de Patrick Drahi…

