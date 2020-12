Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara sera investi président de la Côte d’Ivoire lundi

11 Décembre 2020

Libreville, Gabon, 11 décembre (Infosplusgabon) - La direction de la Communication de la présidence de la Côte d’Ivoire a annoncé vendredi à travers un communiqué que la cérémonie solennelle de prestation de serment du Président Alassane Dramane Ouattara se tiendra le lundi 14 décembre à Abidjan, en présence de nombreux chefs d’Etat, de chefs de missions diplomatiques et de représentants des institutions internationales.

Cet évènement fait suite à la réélection du Chef de l’Etat au scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. A cette occasion, le président Alassane Dramane Ouattara prêtera serment pour un nouveau mandat, au Palais de la Présidence de la République, en présence de plus de 300 Invités.

La cérémonie, qui sera volontairement sobre du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, se déroulera comme suit :

- Ouverture de l’audience de prestation de serment par le président du Conseil constitutionnel, suivie de la lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle ;

- Prestation de serment par le Président Alassane Ouattara, qui se fera, pour la première fois, sur la Constitution. Une innovation majeure dans l’histoire de la Côte d’Ivoire, conformément à l’article 58 alinéa 1 de la Constitution du 8 novembre 2016 ;

- Félicitations des membres du Conseil constitutionnel et du Secrétaire général de cette Institution au président de la République ;

- Remise du « Grand Collier de l’Ordre » au président de la République par la Grande chancelière de l’Ordre national ;

- Adresse solennelle du président de la République, suivie des honneurs militaires sur l’esplanade du Palais de la Présidence de la République.

Le communiqué souligne, d’autre part, que « de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement seront présents, dont une dizaine issus de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : Patrice Talon (Bénin), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Denis Sassou-Nguesso (Congo), Sahle-Work Zewde (Ethiopie), Nana Akufo-Addo (Ghana), par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo (Guinée-Bissau), George Weah (Liberia), Bah N’Daw (Mali), Mohamed Ould El-Ghazouani (Mauritanie), Mahamadou Issoufou (Niger), Macky Sall (Sénégal) et Faure Gnassingbé (Togo). Le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, par ailleurs président en exercice de l’Union africaine, sera représenté par son ministre des Ressources minières et de l’Energie, Gwede Mantashe, et la France, par son ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian ».

Le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, le président de la Commission de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Jean-Claude Kassi Brou, le président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), Abdallah Boureima, ainsi que le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, sont également attendus.

FIN/ INFOSPLUSGABON/SDX/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon