La Tunisie remporte le premier championnat d'Afrique virtuel d'aviron en salle

11 Décembre 2020

Tunis, Tunisie, 11 décembre (Infosplusgabon) - La Tunisie a remporté le premier championnat africain virtuel d'aviron en salle, organisé samedi, en décrochant 11 médailles d'or, devant l'Egypte (5 or), l'Afrique du Sud (4 or), l'Algérie, le Maroc, la Namibie et le Cap Vert (1 or).

Les rameurs tunisiens ont totalisé 23 médailles (11 or, 6 argent et 6 bronze) lors de cette régate virtuelle, à laquelle ont participé 468 athlètes représentants 19 pays (2 non africains).

Tableau des médailles:

1ère Tunisie 11 or 6 argent 6 bronze

2ème Egypte 5 or 5 argent 5 bronze

3ème Afrique du Sud 4 or 2 argent 6 bronze

4ème Algérie 1 or 6 argent 2 bronze

5ème Maroc 1 or 0 argent 1 bronze

