Une étude sur les FinTech présentée par ESET

11 Décembre 2020

Libreville, Gabon 11 décembre (Infosplusgabon) - ESET, premier éditeur Européen de solutions de sécurité, a rendu public les résultats de son étude mondiale sur les technologies financières (FinTech), mêlant technologies financières et cybersécurité.

L’étude, selon un communiqué de presse, a été menée auprès de plus de 10 000 consommateurs et cadres dirigeants au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, au Japon, au Mexique et au Brésil.

Rappelons, qu’un consommateur sur cinq dans le monde utilise quatre applications de technologies financières ou plus et parmi ces adeptes des FinTech, 63 % protègent leurs appareils avec des logiciels de sécurité

Les personnes interrogées, tant du point de vue des consommateurs que des entreprises, ont été invitées à répondre à une série de questions sur les technologies financières, la cybersécurité et leur impact sur la protection des finances à l’ère de la pandémie de COVID-19, plus particulièrement avec les confinements qui en résultent.

Le projet examine une série de thèmes sur les technologies financières pour les consommateurs et les entreprises, y compris les préoccupations concernant la sécurité des finances, des transactions et des données financières, l’utilisation actuelle des applications de FinTech, ainsi que les attitudes et les perspectives sur l’avenir des solutions de FinTech dans le monde d’après la pandémie de coronavirus.

Dans le segment des consommateurs, l’enquête a révélé que 40 % d’entre eux à travers le monde utilisent d’une à trois applications de FinTech, mais que seule la moitié d’entre eux ont un logiciel de sécurité installé sur tous leurs appareils personnels. Par ailleurs, 62 % d’entre eux utilisent un gestionnaire de mots de passe pour les aider à se connecter à leurs comptes financiers.

En comparaison, seulement 22 % des consommateurs à travers le monde pourraient être classés comme étant des « adeptes des FinTech », utilisant quatre applications de technologie financière ou plus. Parmi ces adeptes des FinTech, 63 % protègent tous leurs appareils à l’aide de logiciels de sécurité. Tandis que nos vies sont de plus en plus digitales à mesure que nous essayons de nous relever de la pandémie du coronavirus, il est impératif que les appareils et les technologies que nous utilisons pour gérer nos informations financières les plus sensibles soient protégés au plus haut niveau.

Ignacio Sbampato, Chief Business Officer d’ESET, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être à la pointe de l’innovation technologique et des connaissances en matière de sécurité. Ce projet en est le reflet. Notre enquête mondiale sur les technologies financières nous permettra d’étudier les attitudes à l’égard des technologies établies et émergentes, et d’adapter nos offres aux consommateurs et aux entreprises afin de veiller à ce que tous deux soient protégés selon les normes les plus élevées. Nous voulons aider les gens, tant sur le plan personnel que professionnel, à comprendre les risques liés à l’utilisation de tout type de technologie, et les combattre. Pour ce faire, nous devons suivre de près les tendances technologiques mondiales ».

L’essentiel des études sera publié au cours des premiers mois de 2021, souligne-t-on.

(Contacts presse : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. / Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ).

FIN/ INFOSPLUSGABON/PMK/GABON2020

© Copyright Infosplusgabon