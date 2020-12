A Wall Street, l’opération financière d’introduction en bourse d’Airbnb flambe à 144%

11 Décembre 2020

Par Antoine Lawson

Libreville, Gabon, 11 décembre (Infosplusgabon) - Une introduction en Bourse (ou IPO pour Initial Public Offering) est une opération financière qui consiste à mettre en vente des titres d'une société sur un marché boursier. En effet, l’IPO d’airbnb a flambé jeudi à New York.

L’IPO de Airbnb a tenu ses promesses à Wall Street. L’action du géant des services d’hébergement introduite en bourse jeudi 10 décembre a fini la séance en hausse de 144% par rapport au prix d’introduction qui était de 68$. La valorisation de départ, de 45 milliards, soit 7 fois le chiffre d’affaire de la compagnie, a flambé pour atteindre 100Mds$ à la clôture des marchés.

La capitalisation d’Airbnb dépasse donc celle de Booking (86Mds$) pourtant beaucoup plus ‘gros’ sur ce marché de la location meublée. Ceux qui assimilaient cette introduction d’une entreprise qui fait des pertes et licencie un quart de ses employés à un coup de bluff devront se raviser. La startup californienne, qui trône sur un PER de 64 attire les investisseurs alors que son coeur de métier, le voyage, boit la tasse. A croire que le marché financier est le siège des paradoxes. Mercredi, le livreur de repas et de courses à domicile DoorDash avait déjà fait une entrée en trombe à Wall Street, en s’envolant de 86%.

Airbnb, Inc. est une société américaine de marché en ligne de location de vacances basée à San Francisco, Californie, aux Etats-Unis. Airbnb gère et héberge une place de marché, accessible aux consommateurs sur son site Web ou via une application. Créée en août 2008, Airbnb est présidée par Brian Chesky depuis 2008. Les revenus sont de 4,7 milliards USD (2019).

