USA : Démocratie et indiscipline clouent les États-Unis au chevet de la crise du Covid-19

10 Décembre 2020

Libreville, Gabon, 10 décembre (Infosplusgabon) – Les Etats-Unis font face à une troisième vague de contamination au coronavirus et qui s’annonce plus sévère que les deux premières, qui avaient frappé le pays au printemps et à l'été.

Selon la journaliste Lucile Descamps, les États-Unis connaissent actuellement une troisième vague du Covid-19 pire que les deux premières. Entre l’échec du contact tracing et les déplacements pour le Thanksgiving, les contaminations ont flambé dans tout le pays.

Les États-Unis se retrouvent en plein coeur d’une troisième vague du coronavirus encore plus destructrice que les deux précédentes. Tous les indicateurs atteignent des records. Le 2 décembre, le palier des 100 000 hospitalisations pour cause de Covid-19 a été franchi pour la première fois depuis le début de la pandémie. Un chiffre qui atteignait les 101 000 ce 7 décembre, selon covid tracking. Soit 40 % de plus que lors du pic des deux premières vagues, précise Le Parisien.

Le nombre de décès par jour liés au coronavirus a également battu un record, avec 2 879 morts enregistrées le 3 décembre. D’ailleurs, depuis la fin du mois de novembre, la barre des 2 000 décès par jour a été franchie à plusieurs reprises.

Quant aux contaminations, 225 200 nouveaux cas ont été enregistrés en 24 heures, vendredi 4 décembre. Du jamais-vu dans le pays. Un chiffre qui s’explique notamment par la hausse du nombre de tests réalisés, mais qui illustre bien à quel point la circulation du virus est intense dans le pays.

Une tendance qui a été renforcée depuis Thanksgiving. Cette fête familiale, qui a eu lieu le jeudi 26 novembre - avec un week-end prolongé jusqu’au 29 - a été l’occasion d’un déplacement massif et sans précédent des Américains depuis le début de la crise sanitaire. Selon l’agence TSA, chargée des contrôles de sécurité dans les aéroports, plus de sept millions de personnes ont pris l’avion pour célébrer cette fête avec leurs proches.

Il faut dire que si les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies appelaient à ne pas voyager et à fêter Thanksgiving uniquement avec les membres de son foyer, Donald Trump avait invité, de son côté, “tous les Américains à se rassembler, chez eux et dans des lieux de culte”.

“Nous pourrions voir une nouvelle flambée s’ajouter à la flambée actuelle des nouvelles contaminations au coronavirus”, avait pourtant mis en garde l’immunologiste Anthony Fauci. Les chiffres des nouvelles contaminations, plus élevés que jamais un peu plus d’une semaine après les célébrations, lui donnent malheureusement raison. ( avec les notes de Lucile Descamps).

