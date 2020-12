L’Afrique devrait afficher une relance économique modérée en 2022

09 Décembre 2020

Libreville, Gabon, 9 décembre (Infosplusgabon) – Selon des analystes, l’Afrique est susceptible de connaître une relance économique modérée en 2021 et n’atteindrait probablement pas les niveaux de croissance de 2019 avant 2022.

Cette annonce a été faite à l’occasion de la table ronde annuelle de l’Agence pour l’Assurance du Commerce en Afrique (ACA) au cours de laquelle, le Ghana, le Sénégal et l’Ouganda ont initié une rencontre virtuelle avec des partenaires financiers et analystes de risques internationaux aux fins d’examiner les problèmes les plus urgents et évoquer des mesures d’atténuation.

Les analystes ont indiqué les défauts de remboursement de dette seront certainement limités à un cercle restreint de pays, et ne devraient en principe pas être étendus à d’autres pays sur le continent.

Le Fonds monétaire international (FMI) estime qu’il faudra nécessairement mobiliser 345 milliards US$ au cours des trois prochaines années pour aider les pays à se rétablir complètement des effets économiques de la COVID-19, alors que l’initiative de suspension du service de la dette (ISSD) du G20 ne permettra de fournir aux pays éligibles que 6,5 milliards US$ jusqu’en juin 2021.

D’ici 2021, six pays Africains devraient enregistrer une dette publique brute dépassant 100 % du PIB, alors que dans l'ensemble, le poids de la dette devrait augmenter puis se stabiliser au-dessus de 60 % du PIB d’ici 2021/2022. Les pays les plus vulnérables sont bien connus des marchés et connaissaient déjà des problèmes avant la pandémie. Étant donné la nature isolée des défauts de paiement actuels, la tendance générale ne montre aucune menace de propagation ou de contamination régionale.

Le problème majeur qui se pourrait se poser est que ces pays n’ont aucun antécédent historique en matière de stabilisation suite à une telle augmentation de la dette. La consolidation fiscale et la génération de revenus seront certainement des facteurs nécessaires pouvant améliorer progressivement leur qualité de crédit.

