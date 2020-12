Pour fêter un bon Noël nationaliste, attention à l’arnaque du « made in France »

09 Décembre 2020

Libreville, Gabon, 9 décembre (Infosplusgabon) - Une vendeuse de jouets s’est engagée dans une guerre contre les géants d’internet. Le nom de sa société, « Les jouets français », est utilisé par Amazon et d’autres boutiques en ligne pour référencer leurs produits, alors que certains sont fabriqués en Chine.

Pamela Magotte se lance dans une guerre contre Amazon

Une concurrence déloyale selon Pamela Magotte, à la tête d’un magasin de jouets à Saint-Mitre-les-Remparts, juste à côté de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. C’est une ligne de conduite qu’elle tient depuis la création de sa boutique, il 6 ans.

« Un jouet français est un jouet créé, pensé, fabriqué en France, et pas pensé en France et fabriqué à l’étranger »

Une simple formule marketing pour ces géants d’internet, Amazon en tête, mais qui pollue forcément le référencement en ligne, et qui fait également que les clients se sentent floués par un faux « made in France ».

« Ils sabotent mon travail […] Je ne suis pas d’accord pour qu’on prenne les gens pour des imbéciles […] Il y a des gens qui rentrent chez eux en se disant que c’est un jouet français alors qu’il est fabriqué en Chine »

Une brave française que cette Pamela, qui mène sa croisade contre les géants d’internet – et depuis la terre de naissance de Charles Maurras qui plus est ; jolie symbole. Prenez garde donc camarades nationalistes, lorsque vous ferez vos achats pour les fêtes. Achetez bien, achetez Français ! Et gare aux entourloupes. Pour la soutenir, n’hésitez pas à vous rendre sur lesjouetsfrançais.com. Vous serez certains de consommer patriote, en plus d’encourager ce genre d’initiative. J’en profite pour faire découvrir à nos lecteurs L’Association des Créateurs-Fabricants de Jouets Français qui contribue à faire vivre le localisme dans l’industrie du jouet.

Aussi, vous-même, militez par le cadeau. Aidez nos libraires nationalistes, qui en ont toujours bien besoin, en leur commandant des ouvrages qui pourront faire découvrir notre combat, notre Histoire illustre et notre littérature.

Si votre cercle est composé de convaincus, chacun disposant déjà d’une large bibliothèque bien fournie, passez alors à des options plus artistiques. Vous trouverez chez nos amis de la Boutique Nationaliste un large choix de blasons, bustes ou autres portraits. Et n’oublions pas la Boutique Jeune Nation !

Bonnes fêtes à tous les Amis !

